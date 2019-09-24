Индексы фондового рынка США Dow Jones и S&P 500 не смогли преодолеть «символические» 27 000 и 3000 пунктов в ходе торгов понедельника, 23 сентября передает агентство Reuters.

Происшествия Вооруженный пистолетом Ярыгина пограничник ФСБ покончил с собой По предварительным данным, пограничник покончил с собой. С места происшествия было изъято его табельное оружие — пистолет Ярыгина.

Политика Зеленский назвал единственного человека, который может давить на него Президент Украины Владимир Зеленский ответил российским журналистам на вопрос о том, давил ли на него американский коллега Дональд Трамп во время телефонного разговора.

Здоровье Ученые рассказали, почему нельзя пить таблетки от давления по утрам Токсичные составляющие лекарства вызывают повышенную концентрацию в печени фермента энзима, уровень которого довольно высок в первой половине дня.

Футбол Тренер «Монако» отметил прогресс Головина Главный тренер футбольного клуба "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал игру российского полузащитника Александра Головина в матче чемпионата Франции с "Ниццей".

Политика Трамп поставил ультиматум по помощи Украине Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.

Экономика Богачи начали запасаться деньгами из-за угрозы кризиса Ранее будущий председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что самой большой угрозой для мировой экономики являются препятствия в торговле.

Экономика Каждая третья пара кроссовок в России оказалась поддельной Каждая третья пара кроссовок в России оказалась подделкой. К такому выводу пришла юридическая компания BrandMonitor в своем исследовании.

Общество Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки Минюст предложил позволить судебным приставам взламывать дверь дома в случае, если жильцы противятся проверке газового оборудования или планировки, передает "Интерфакс".

Транспорт МВД поддержало идею о снижении порога превышения скорости МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч, заявил замглавы ГИБДД Владимир Кузин в эфире «Авторадио» в среду, 25 сентября.

Кино Настоятель храма назвал фильм Данилы Козловского «Карамора» богохульным Настоятель храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии в Старом Петергофе архимандрит Нектарий (Головкин) назвал сатанинским фильм «Карамора», который планирует снимать Данила Козловский, сообщает «Русская народная линия» 23 сентября.

Транспорт Новый крупнейший в мире аэропорт «Дасин» открылся в Пекине Крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин» официально начал работу в Пекине, сообщает издание China daily.

Политика «Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019-2020 годов.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больнице Журналисты предполагают, что они носят имущественный характер, так как в стенах клиники появлялся нотариус, а санитарки утверждают, что было написано завещание.

Политика Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.

Общество Историки написали открытое письмо против «московского дела» Историки опубликовали открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела». На момент публикации под ним стоит подпись 31 человека.

Футбол Гвардиола поддержал Бернарду Силву в расистском скандале с Менди Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола встал на защиту своего подопечного Бернарду Силвы, который был обвинен в расизме за твит в адрес одноклубника Бенжамена Менди.

Общество Моника Беллуччи удивила поклонников новой стрижкой Моника Беллуччи довольно долго не экспериментировала с длиной своих волос. Поэтому новый имидж звезды удивил ее поклонников.

Энергетика Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза» Министр энергетики Александр Новак пояснил журналистам, что подразумевается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.

Экономика Хасан Татриев назначен президентом «Башнефти» Президентом «Башнефти» вместо Андрея Шишкина назначен Хасан Татриев сроком на пять лет. Такое решение принял совет директоров компании.

Происшествия Генпрокуратура узнала о волоките и укрывательстве при лесных пожарах Генпрокуратура обнаружила факты укрывательства преступлений местными надзорными органами при лесных пожарах.

Происшествия Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

Происшествия В Тюменской области открыли дело после похищения младенца няней Следователи в Тюменской области возбудили уголовное дело по факту похищения малолетнего ребенка (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ).