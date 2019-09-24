Экономика

РБКРБКВ США началась процедура импичмента Трампу. Индексы ушли в минус

Индексы показали негативную динамику на фоне начавшейся в США процедуры импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа.
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В США началась процедура импичмента Трампу. Индексы ушли в минус

РБК02:00

Американские фондовые индексы упали из-за новостей о возможном импичменте Трампа

Коммерсантъ00:51

Фондовые индексы в США упали после сообщений о возможном импичменте Трампа

REGNUM01:33

Индекс S&P 500 упал на новостях об импичменте президента США

Ведомостивчера в 21:00

Основные индексы США закрылись в минусе на слабых данных доверия потребителей

ПРАЙМвчера в 16:24

Американские рынки акций закрылись без существенных изменений

Финмаркетвчера в 01:58

Американские инвесторы начинают готовиться к старту сезона отчетностей за 3 квартал

Finam.Ru23 сентября в 11:20
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Политика

Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Происшествия

Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой

РБК вчера в 03:03
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Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

Lenta.ru вчера в 15:01
Политика

Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Общество

В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости

Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Происшествия

В Ангарске в результате ДТП один человек погиб

Автомобиль Subaru Legacy в результате превышения скорости перевернулся и сбил двух пешеходов на тротуаре в городе Ангарске Иркутской области.
ТАСС вчера в 08:55
Армия и оружие

Иностранных журналистов впервые пригласили на тренировку сирийского спецназа

Более 60 представителей зарубежных СМИ впервые пригласили на тренировку сирийского спецназа.
ФАН вчера в 18:27
Политика

Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в Германию

Депутата немецкой Свободной демократической партии Рената Альт возмутило, что Берлин выдает жителям Донбасса с российскими паспортами визы в Германию.
РИА Новости вчера в 12:15
Шоу-бизнес

Александру Числову диагностировали ВИЧ и шантажировали перед смертью

Актера фильма "Легенда №17" и сериала "Папины дочки" Александра Числова перед смертью шантажировали представители благотворительного фонда.
Газета.Ru вчера в 14:30
Футбол

Маурицио Сарри: «„Ювентусу“ нужно улучшать игру в обороне»

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри подвел итоги матча Серии А с "Брешией" (2:1).
Sports.ru 00:55
Финансы

Беспрецедентное укрепление гривны: Украина побила сразу три рекорда

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий в комментарии «Вестям» отмечает, что в этом году Украина побила сразу три рекорда, которые обеспечили масштабные валютные притоки.
REGNUM вчера в 03:25
Политика

Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»

REGNUM вчера в 09:54
Энергетика

«Транснефть» раскрыла данные о содержании хлора в нефти «Роснефти»

С начала 2019 года «Роснефть» сдала в систему магистральных трубопроводов «Транснефти» 131,1 млн тонн сырья со средневзвешенным содержанием ХОС (хлорорганических соединений) — 1,7 ppm.
Евразия Daily вчера в 07:21
Общество

Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре

Коммерсантъ вчера в 10:58
Происшествия

Пять человек пострадали при взрыве автобуса с полицейскими в Турции

В области Адана на юге Турции взорвалась самодельная бомба на пути следования полицейского автобуса со спецназом, сообщает газета Haberturk.
РБК 01:53
Общество

Эксперты назвали губернаторов — лидеров по ботам в Instagram

Как считали фейковые аккаунты Эксперты ЦПК подсчитали долю ботов среди подписчиков губернаторов при помощи сервиса IG Audit, который анализирует количество постов, число подписчиков и подписок и по набору этих критериев вычленяет реальных подписчиков.
РБК 00:04
Политика

Содержание послания Путина странам НАТО раскрыли СМИ

Президент России Владимир Путин направил представителям ряда стран, в том числе и членам НАТО, послание о неразмещении ракет в Европе и других регионах.
Газета.Ru вчера в 21:04
Футбол

«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина

В матче 7-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Ниццу". Встреча закончилась со счетом 3:1.
Газета.Ru вчера в 17:14
Политика

Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов

В ходе новой волны губернаторских отставок возможна замена 11 руководителей, говорится в подготовленном компанией «Минченко консалтинг» очередном рейтинге политической устойчивости губернаторов.
Ведомости вчера в 17:00
Общество

МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Происшествия

Горняк погиб в результате обрушения на шахте под Оренбургом

Порода обрушилась на руднике под Оренбургом, погиб рабочий, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 23:53
Общество

В ЮАР сыну принца принца Гарри и Меган Маркл дали новое имя

После встречи 5-месячный сын принца Гарри по местной традиции получил от женщин-старейшин имя на языке коса, одном из официальных языков ЮАР.
Российская газета вчера в 16:59
Футбол

«Спартак» прилетел в Татарстан на матч с «КАМАЗом»

Завтра «Спартак» сыграет в гостях с «КАМАЗом» в рамках 1/16 финала ОЛИМП — Кубка России.
Спорт-Экспресс вчера в 15:47
Музыка

Гарик Мартиросян стал ведущим нового шоу для певцов на Первом канале

Народные новости вчера в 23:10
Общество

До конца сентября работы могут лишиться почти 52 тысячи россиян

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Коммерсантъ вчера в 22:39
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк сделала заявление

Дочь знаменитости Анна призвала журналистов не спекулировать на теме здоровья матери и не публиковать вымышленные сенсации.
Мосмонитор 00:18
Политика

МИД Эстонии возмущён, что страну освободила Красная армия

Действительно, Красная армия отродясь не освобождала страну Эстонию.
Царьград вчера в 07:30
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась в Россию из-за финансовых проблем

News.ru 23 сентября в 08:20
Футбол

УЕФА объявил о старте Лиги конференций в 2021 году

УЕФА официально объявила название нового клубного турнира, который начнет проводиться с сезона 2021-2022 годов.
Российская газета вчера в 15:23
Происшествия

Бандиты с молотком украли у москвича рюкзак с 20 млн рублей

В Москве на Тихорецком бульваре четверо с молотком напали на местного жителя и отобрали у него рюкзак с 20 млн рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Газета.Ru 01:54
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