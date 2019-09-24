Финансы
REGNUMУолл-стрит: Dow Jones «застыл» перед отметкой 27 000 пунктов
Индексы фондового рынка США Dow Jones и S&P 500 не смогли преодолеть «символические» 27 000 и 3000 пунктов в ходе торгов понедельника, 23 сентября передает агентство Reuters.
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Биржи США закрылись разнонаправленно на данных из ФРГ и неопределенности по Китаю
ПРАЙМ23 сентября в 17:37
Американские инвесторы начинают готовиться к старту сезона отчетностей за 3 квартал
Finam.Ru23 сентября в 11:20
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 11:09, Вашингтон
Политика
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским
На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РБК 10:06
Кино
Звезда «Сверхъестественного» сыграет Крутого Уокера в ремейке сериала
Американский актер Джаред Падалеки, знакомый зрителям по роли Сэма Винчестера в сериале «Сверхъестественное», в ближайшем будущем может исполнить главную роль в ремейке сериала «Уокер, техасский рейнджер» (в оригинале — «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски»), прославившего Чака Норриса.
Известия вчера в 09:11
Шоу-бизнес
К Заворотнюк привезли ее годовалую дочь, пишут СМИ
В больницу к актрисе Анастасии Заворотнюк привезли ее годовалую дочку.
Радио Sputnik 10:59
Политика
Путин призвал не забрасывать отрасли экономики деньгами
Как ранее в ходе совещания отметил министр экономического развития Максим Орешкин, бюджетные расходы выполняются полностью по графику.
РИА Новости 10:10
Происшествия
Генералу МВД предъявлено обвинение в вымогательстве 100 млн рублей
Как сообщили в СК, Мельникова обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Газета.Ru 10:32
Авто
Сбербанк начнет продавать автомобили
Сбербанк планирует запустить продажу новых и поддержанных автомобилей через новый маркетплейс.
Retail & Loyalty вчера в 02:28
Политика
Лавров сообщил о разговоре с Зеленским об урегулировании в Донбассе
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским «на полях» Генассамблеи ООН.
Экономика сегодня 10:29
Политика
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.
РБК 09:53
Футбол
Фанаты «Спартака» приготовили пирошоу перед матчем Кубка
Спорт-Экспресс вчера в 14:01
Футбол
В «Монако» назвали Головина Александром Великим
Пресс-служба футбольного клуба «Монако» выпустила отчёт о победе над «Ниццей» в матче седьмого тура французской Лиги 1 с заголовком в честь полузащитника Александра Головина.
RT на русском 10:38
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Космос
С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»
Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур.
Известия 10:30
Происшествия
СК начал обыски в Москве и Петербурге из-за мошенничества в медцентрах
На территории Москвы и Санкт-Петербурга проводятся около 40 обысков в рамках дела о мошенничестве, связанном с постановкой ложных диагнозов медцентрами, сообщается на сайте Следственного комитета России.
РБК 09:35
Политика
В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт
Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".
РИА Новости 03:29
Энергетика
Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»
После трехсторонних консультаций по газу в Брюсселе, которые прошли 19 сентября, министр энергетики России Александр Новак заявил, что позиция России заключается в том, что взаимоотношения должны быть урегулированы "по нулевому варианту" и "в рамках мирового соглашения", так как разбирательства и апелляции будут идти еще несколько лет.
Газета.Ru 10:25
Здоровье
Исследователи из Стэнфорда обнаружили присутствие свинца в куркуме
С 2014 года команда Стэнфорда проводила исследования в сельских районах Бангладеш, изучая подверженность населения воздействию свинца.
ГЛАС.RU 07:42
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 0,6%, ждали снижения
Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,5 миллиона баррелей в день, увеличившись на 100 тысяч в сравнении с показателем предыдущей недели в 12,6 миллиона баррелей.
ПРАЙМ 10:42
Политика
Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство в России
РИА Новости 10:41
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 18:45
Авто
В России обновились правила расчета транспортного налога
В РФ вступили в силу новые правила расчета транспортного налога.
Автоновости дня 22 сентября в 22:09
Происшествия
Похитителя картины Куинджи приговорили к трем годам колонии
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к трем годам колонии строгого режима Дениса Чуприкова, который похитил картину Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, передает «Интерфакс».
Ведомости 08:48
Финансы
Беспрецедентное укрепление гривны: Украина побила сразу три рекорда
Финансовый аналитик Василий Невмержицкий в комментарии «Вестям» отмечает, что в этом году Украина побила сразу три рекорда, которые обеспечили масштабные валютные притоки.
REGNUM вчера в 03:25
Общество
Украинский призывник женился на бабушке ради отсрочки от армии
Житель Винницкой области взял в жены двоюродную бабушку, чтобы получить отсрочку от армии.
Известия 09:43
Политика
Меркель раскритиковала выступление шведской активистки Тунберг в ООН
Немецкий канцлер Ангела Меркель раскритиковала выступление 16-летней экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата.
Газета.Ru 09:40
Гаджеты
Xiaomi показала необычный и дорогой смартфон Mi Mix Alpha
В продажу Mi Mix Alpha поступит в декабре по цене около $2800, а вот сколько компания планирует выпустить таких смартфонов неизвестно.
Astera вчера в 05:54
Футбол
Ибрагимович забил с отрицательного угла
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил с отрицательного угла на тренировке команды.
Lenta.ru 08:33