Экономика
REGNUMУолл-стрит: Dow Jones «застыл» перед отметкой 27 000 пунктов
Индексы фондового рынка США Dow Jones и S&P 500 не смогли преодолеть «символические» 27 000 и 3000 пунктов в ходе торгов понедельника, 23 сентября передает агентство Reuters.
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BARRON’S: S&P 500 через 10 лет достигнет 4000 пунктов, если не доберется до 8000 пунктов
ПРАЙМ23 сентября в 13:28
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Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
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Xiaomi обернула смартфон Mi Mix Alpha экраном
Компания Xiaomi показала пополнение линейки Mi Mix с необычным экраном — Mi Mix Alpha.
News.ru вчера в 04:49
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NASA протестирует лунные скафандры на МКС
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Ожидаемая новинка. Redmi Note 8 Pro поступает в продажу в Европе
Сегодня в европейском регионе стартуют продажи бюджетного флагманского смартфона Redmi Note 8 Pro, который был представлен в Китае в конце августа этого года.
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Московский Комсомолец 04:39
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СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.
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Футболисты "Краснодара" контролировали ход матча Кубка России против "Нижнего Новгорода", но грубая ошибка привела к поражению, заявил главный тренер краснодарцев Сергей Матвеев.
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Никто не мог предположить, что все закончится трагедией: на летних каникулах Лида умерла от истощения.
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Робот Atlas от Boston Dynamics научился кувыркаться и вставать на руки
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