Экономика
REGNUMУолл-стрит: Nasdaq снова закрылся выше 10 000 пунктов
К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 299,66 пункта (1,18%), до 25 745,60 пункта. Диапазон индекса составил от 25 209,79 до 25 769,61 пункта.
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Рост числа COVID-положительных тестов в США спровоцировал падение фондовых индексов
Газета.Ru25 июня в 00:44
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В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение
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Наследники Конан Дойла подали в суд на Netflix
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Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
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Действующая олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира Алина Загитова не претендует ни на одну премию, кроме, возможно, Вклада в фигурное катание, где претенденты не указаны.
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Известно.ру вчера в 15:12
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Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
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РИА Новости 24 июня в 20:57
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Известия вчера в 23:00
Общество
В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом
За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
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С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
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Известия вчера в 17:12
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 25 июня в 05:33
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Последний вор в законе: взлет и падение криминального авторитета из Коми
В Республике Коми судят Юрия Пичугина, известного вора в законе. За свою криминальную карьеру он успел совершить множество преступлений.
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В День молодёжи, который отмечается в субботу, 27 июня 2020 года, в Калининградской области запрещена розничная торговля алкоголем.
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Суд в США приговорил россиянина Буркова к девяти годам заключения
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Сегодня стало известно о трагической гибели популярного блогера Сии Каккар — девушка покончила с собой.
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Происшествия
Один человек погиб и трое пострадали из-за стрельбы в Северной Осетии
В Пригородном районе Северной Осетии произошёл конфликт со стрельбой между группой граждан, в результате которого один человек погиб и ещё трое были госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального МВД России.
RT на русском вчера в 18:22
Общество
В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом.
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Мэрия Москвы не согласовала акцию "Левого фронта" 4 июля в гайд-парке в Сокольниках, поскольку в городе любые публичные мероприятия запрещены из-за коронавируса.
Интерфакс вчера в 10:12
Футбол
«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии по футболу
Vprognoze.ru вчера в 21:52