К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 299,66 пункта (1,18%), до 25 745,60 пункта. Диапазон индекса составил от 25 209,79 до 25 769,61 пункта.

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