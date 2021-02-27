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Коммерсантъ

Уоррен Баффет в ежегодном послании посоветовал покупать акции

Один из богатейших людей в мире, гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет опубликовал послание акционерам, которое он пишет ежегодно с 1965-го.В источнике
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Баффет дал советы по инвестициям

Известия18:26

Американский миллиардер дал советы инвесторам

ПРАЙМвчера в 15:11

«Никогда не ставьте против Америки»: Баффет опубликовал традиционное послание к инвесторам

Forbesвчера в 12:34

Американский миллиардер научил, как правильно инвестировать

РИА Новостивчера в 13:48

Легендарный американский миллиардер научил зарабатывать в кризис

Lenta.ruвчера в 12:47

Миллиардер рассказал, как заработать в кризис

Телеканал 360°вчера в 14:04

Уоррен Баффет в ежегодном послании посоветовал покупать акции

Коммерсантъвчера в 11:15
Интересное

Байден призвал изучить обвинения губернатора Нью-Йорка в домогательствах

Обвинения в многочисленных домогательствах губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо по отношению к бывшей сотруднице администрации губернатора Линдси Бойлан должны быть рассмотрены и изучены, считает президент США Джозеф Байден.
ИА Красная Весна25 февраля в 15:58

«Салават Юлаев» уступил «Локомотиву» и сыграет в первом раунде плей-офф с «Трактором»

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» не смог повторить успех команды Быкова в 2011 году и уступил в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ ярославскому «Локомотиву».
Башинформвчера в 11:21

НАТО высоко оценила российские зенитные комплексы «Панцирь-С»

В недавнем отчете Объединенного центра передового опыта воздушных сил НАТО было указано на то, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» являются идеальным средством борьбы с военными дронами.
Военное деловчера в 00:52

Свердловский минздрав узаконил отказ в вызове врача на дом к пациенту

Согласно обнародованному документу, в вызове терапевта на дом откажут, если у пациента температура тела ниже 38°С, нет общего болезненного состояния, которое бы мешало самостоятельному посещению медучреждения, нет высокого артериального давления, сопровождаемого сильной головной болью, тошнотой, рвотой и головокружением.
Kursk.com25 февраля в 08:03