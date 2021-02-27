Экс-форвард сборной Италии: «С Роналду результаты „Ювентуса“ стали только хуже»

«Ювентус» подписал его, чтобы выиграть Лигу чемпионов, но после его прихода результаты в турнире стали хуже. Они брали Серию А и без него.