Обвинения в многочисленных домогательствах губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо по отношению к бывшей сотруднице администрации губернатора Линдси Бойлан должны быть рассмотрены и изучены, считает президент США Джозеф Байден.
В недавнем отчете Объединенного центра передового опыта воздушных сил НАТО было указано на то, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» являются идеальным средством борьбы с военными дронами.
Согласно обнародованному документу, в вызове терапевта на дом откажут, если у пациента температура тела ниже 38°С, нет общего болезненного состояния, которое бы мешало самостоятельному посещению медучреждения, нет высокого артериального давления, сопровождаемого сильной головной болью, тошнотой, рвотой и головокружением.