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Коммерсантъ

Уоррен Баффет в ежегодном послании посоветовал покупать акции

Один из богатейших людей в мире, гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет опубликовал послание акционерам, которое он пишет ежегодно с 1965-го.В источнике
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Американский миллиардер дал советы инвесторам

ПРАЙМвчера в 15:11

Миллиардер рассказал, как заработать в кризис

Телеканал 360°вчера в 14:04

Баффетт увидел у акционеров Berkshire способность дожить до 100 лет

РБКвчера в 11:31

Легендарный американский миллиардер научил зарабатывать в кризис

Lenta.ruвчера в 12:47

«Никогда не ставьте против Америки»: Баффет опубликовал традиционное послание к инвесторам

Forbesвчера в 12:34

Уоррен Баффет в ежегодном послании посоветовал покупать акции

Коммерсантъвчера в 11:15

Американский миллиардер научил, как правильно инвестировать

РИА Новостивчера в 13:48
Интересное

Германия не откажется от «Северного потока — 2» — Foreign Policy

Германия не откажется от проекта постройки трубопровода «Северный поток — 2», поскольку такой шаг, особенно в крайне ответственный и насыщенный выборами год, оказался бы актом политического самоубийства, заявил старший научный сотрудник Атлантического совета Джереми Стерн в статье, вышедшей 25 февраля в Foreign Policy.
REGNUM26 февраля в 03:28

Гончаренко не стал комментировать сообщения о вспышке коронавируса в ЦСКА

Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от "Локомотива" в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) не стал комментировать сообщения о вспышке коронавируса в команде.
ТАСС Спортвчера в 14:25

Юрист сообщил, о чём нельзя говорить сотрудникам банка

Советник, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации «Ильяшев и партнёры» Дмитрий Константинов сообщил в беседе с агентством «Прайм», что нельзя ни при каких обстоятельствах говорить пин-коды от банковских карт, пароли от интернет-банка, а также коды подтверждения, присылаемые банками.
RT на русском21:41

Диетолог Мойсенко предупредила о вреде мягких фруктов

Наиболее полезными считаются жесткие фрукты, внутри которых находится мало сока, пояснила главврач клиники эстетической медицины "Риммарита", кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Римма Мойсенко в беседе с радио Sputnik.
Слово и Деловчера в 22:40