Германия не откажется от проекта постройки трубопровода «Северный поток — 2», поскольку такой шаг, особенно в крайне ответственный и насыщенный выборами год, оказался бы актом политического самоубийства, заявил старший научный сотрудник Атлантического совета Джереми Стерн в статье, вышедшей 25 февраля в Foreign Policy.
Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от "Локомотива" в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) не стал комментировать сообщения о вспышке коронавируса в команде.
Советник, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации «Ильяшев и партнёры» Дмитрий Константинов сообщил в беседе с агентством «Прайм», что нельзя ни при каких обстоятельствах говорить пин-коды от банковских карт, пароли от интернет-банка, а также коды подтверждения, присылаемые банками.
Наиболее полезными считаются жесткие фрукты, внутри которых находится мало сока, пояснила главврач клиники эстетической медицины "Риммарита", кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Римма Мойсенко в беседе с радио Sputnik.