Юрист сообщил, о чём нельзя говорить сотрудникам банка

Советник, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации «Ильяшев и партнёры» Дмитрий Константинов сообщил в беседе с агентством «Прайм», что нельзя ни при каких обстоятельствах говорить пин-коды от банковских карт, пароли от интернет-банка, а также коды подтверждения, присылаемые банками.