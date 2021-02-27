Минэнерго: энерготарифы не вырастут из-за подорожания угля

В среду появилась информация со ссылкой на замминистра энергетики Анатолия Яновского, что ввиду подорожания утилизационного сбора на технику для добычи угля, могут вырасти цены на тепло и электричество.