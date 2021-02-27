КоммерсантъУоррен Баффет в ежегодном послании посоветовал покупать акцииОдин из богатейших людей в мире, гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет опубликовал послание акционерам, которое он пишет ежегодно с 1965-го.В источникеКоммерсантъОбщественная служба новостейИзвестияПРАЙМРБКТелеканал 360°Российская газетаLenta.ruКомсомольская правдаЦензуры.НетЦарьградГазета.RuForbesЭкономика сегодняГЛАС.RUФедералПрессФАНПодробнее о событииБаффет дал советы по инвестициямИзвестия18:26Американский миллиардер научил, как правильно инвестироватьРИА Новостивчера в 13:48Миллиардер рассказал, как заработать в кризисТелеканал 360°вчера в 14:04Американский миллиардер дал советы инвесторамПРАЙМвчера в 15:11Легендарный американский миллиардер научил зарабатывать в кризисLenta.ruвчера в 12:47«Никогда не ставьте против Америки»: Баффет опубликовал традиционное послание к инвесторамForbesвчера в 12:34Уоррен Баффет в ежегодном послании посоветовал покупать акцииКоммерсантъвчера в 11:15Показать ещёОценить47КомментироватьПоделиться