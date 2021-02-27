Во время беспорядков в Барселоне задержали не менее десяти человек

По меньшей мере десять человек задержаны в ходе беспорядков, в которые переросла демонстрация в поддержку социальных преобразований в стране и защиту арестованного рэпера Пабло Аселя (Хаселя), сообщают правоохранительные органы.