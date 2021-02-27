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Коммерсантъ

Уоррен Баффет в ежегодном послании посоветовал покупать акции

Один из богатейших людей в мире, гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет опубликовал послание акционерам, которое он пишет ежегодно с 1965-го.В источнике
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Уоррен Баффет предупредил, что ажиотаж вокруг акций со временем утихнет

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Американский миллиардер дал советы инвесторам

ПРАЙМвчера в 15:11

«Никогда не ставьте против Америки»: Баффет опубликовал традиционное послание к инвесторам

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Уоррен Баффет в ежегодном послании посоветовал покупать акции

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СК возбудил уголовное дело после убийства матерью двоих детей в Воронеже

По факту убийства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, в том числе малолетнего»), сообщила 27 февраля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Ольга Бовт.
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«Авангард» обыграл «Барыс» и стал победителем дивизиона Чернышёва КХЛ

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