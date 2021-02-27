По факту убийства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, в том числе малолетнего»), сообщила 27 февраля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Ольга Бовт.
По меньшей мере десять человек задержаны в ходе беспорядков, в которые переросла демонстрация в поддержку социальных преобразований в стране и защиту арестованного рэпера Пабло Аселя (Хаселя), сообщают правоохранительные органы.
Омский «Авангард» обыграл «Барыс» из Нур-Султана (Казахстан) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и в шестой раз (впервые с 2017 года) стал победителем дивизиона Чернышёва.