Футбол
Все про Спорт ру«Уотфорд» отправил главного тренеру в отставку
Сегодня «Уотфорд» сообщил, что главный тренер клуба Хави Грасия отправлен в отставку. Отмечается, что ассистенты Грасии также ушли из «Уотфорда».
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Бывший тренер «Рубина» Хави Грасия уволен из «Уотфорда». Его сменил Кике Санчес Флорес
Sport24.ruвчера в 12:45
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