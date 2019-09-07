Футбол
Все про Спорт ру«Уотфорд» отправил главного тренеру в отставку
Сегодня «Уотфорд» сообщил, что главный тренер клуба Хави Грасия отправлен в отставку. Отмечается, что ассистенты Грасии также ушли из «Уотфорда».
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Бывший тренер «Рубина» Хави Грасия уволен из «Уотфорда». Его сменил Кике Санчес Флорес
Sport24.ruвчера в 12:45
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Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли
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Горит бассейн Училища олимпийского резерва.
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Половина (58,1%) членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовала за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
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Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарят как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
РИА Новости вчера в 22:49
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В Ленинградской области три человека погибли в результате ДТП
Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ленинградской области.
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Британский министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit
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Почему возникает онемение тела?
Отвечает доктор Татьяна Шаповаленко, ведущая программы "О самом главном": – Причины онемения могут быть как безобидными (неудобное положение тела, длительная неподвижность, ношение узкой обуви), так и указывать на серьёзные сбои в организме (недостаток витаминов, артрит, артроз, сахарный диабет, тромбоз, межпозвонковые грыжи и др.).
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Политика
В Москве открылись избирательные участки на выборах в гордуму
В Единый день голосования, 8 сентября, жители столицы смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.
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Ван Дейк согласовал с «Ливерпулем» шестилетний контракт
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Газета.Ru вчера в 22:49