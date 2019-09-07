Сегодня «Уотфорд» сообщил, что главный тренер клуба Хави Грасия отправлен в отставку. Отмечается, что ассистенты Грасии также ушли из «Уотфорда».

Футбол РПЛ опубликовала календарь матчей до конца 2019 года Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь матчей чемпионата России с 10-й по 19-й туры. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Политика Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна» России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.

Армия и оружие На Украине при перемещении военной техники погиб военнослужащий Оперативное командование «Север» ВСУ Украины сообщило о гибели украинского военнослужащего из-за нарушения мер безопасности при перемещении военной техники.

Хоккей Козун дисквалифицирован на два матча КХЛ за атаку арбитра Нападающий магнитогорского "Металлурга" Брэндон Козун получил двухматчевую дисквалификацию по итогам встречи регулярного чемпионата КХЛ с "Витязем" (0:2).

Авто Тюнеры представили 450-сильный Volkswagen Golf GTI TCR Благодаря усилиям инженеров тюнинг-ателье B&B Automobile Technik немецкий хэтчбек Volkswagen Golf GTI TCR может побороться за первое место с рядом спортивных машин.

Космос Робот Федор вернулся на Землю с МКС Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.

Политика Зеленский заявил, что договорился с Путиным о возвращении Донбасса Президент Украины Зеленский в субботу, 7 сентября, заявил журналистам, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о возвращении Донбасса.

Происшествия На Сахалине загорелась школа с избирательным участком В сахалинском городе Невельске произошло возгорание в школе, где располагается избирательный участок № 96 (в единый день голосования невельчане выбирают губернатора и депутатов местного собрания).

Религия Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ Половина (58,1%) членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовала за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).

Политика В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарят как нынешние украинские власти, так и Порошенко.

Политика В Санкт-Петербурге стартовали выборы губернатора города Выборы губернатора Санкт-Петербурга стартовали в Северной столице в соответствии с расписанием — 8 сентября, в Единый день голосования.

Происшествия В Ленинградской области три человека погибли в результате ДТП Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ленинградской области.

Происшествия Выборы в Петербурге начались с погонь и нападений В воскресенье, 8 сентября, организация «Наблюдатели Петербурга» сообщила, что за первые два часа голосования на выборах произошло несколько заметных нарушений.

Политика Британский министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд сообщила о выходе из Консервативной партии и отставке из кабинета министров правительства Джонсона.

Армия и оружие Стало известно о новых потерях украинских силовиков при похищении Цемаха Во время похищения экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха в конце июня один украинский спецназовец потерял ногу, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники.

Здоровье Почему возникает онемение тела? Отвечает доктор Татьяна Шаповаленко, ведущая программы "О самом главном": – Причины онемения могут быть как безобидными (неудобное положение тела, длительная неподвижность, ношение узкой обуви), так и указывать на серьёзные сбои в организме (недостаток витаминов, артрит, артроз, сахарный диабет, тромбоз, межпозвонковые грыжи и др.).

Армия и оружие Украинские силовики обстреляли ДНР из зенитных установок Украинские военные 7 сентября обстреляли село Каминтерново на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из зенитных установок.

Политика В Москве открылись избирательные участки на выборах в гордуму В Единый день голосования, 8 сентября, жители столицы смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.

Происшествия В Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит Мужчина был задержан в Нью-Йорке за повреждение статуи "Атакующего быка" на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на полицию.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.