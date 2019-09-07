Футбол

Все про Спорт руВсе про Спорт ру«Уотфорд» отправил главного тренеру в отставку

Сегодня «Уотфорд» сообщил, что главный тренер клуба Хави Грасия отправлен в отставку. Отмечается, что ассистенты Грасии также ушли из «Уотфорда».
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 04:11, Вашингтон
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