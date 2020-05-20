Коронавирус
Газета.Ru«Уотфорд» подтвердил коронавирус у троих членов клуба
Английский "Уотфорд" подтвердил, что тест на коронавирус у троих членов клуба оказался положительным, сообщает официальный сайт команды.
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Здоровье
Морозов: для преодоления экономических последствий от пандемии региону нужно 26 млрд рублей
18 мая Сергей Морозов подписал изменения в указ, которые предусматривают поэтапное снятие ограничительных мероприятий на территории Ульяновской области.
Ulpressa 23:10
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:39
Армия и оружие
Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность
Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM 15:45
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 22:10
Общество
Семьи с детьми за три месяца пандемии получат до 112 тысяч рублей
Семьи получат пособия сразу за шесть месяцев, в среднем 33 тыс. на ребенка, – сказал министр.
Солидарность 08:39
Политика
Пелоси указала Трампу на ожирение на фоне приема гидроксихлорохина
Демократ Нэнси Пелоси указала на ожирение Дональда Трампа после того, как он сообщил, что принимает противомалярийный препарат гидроксихлорохин.
BFM.ru 22:37
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Экономика
Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ
РИА Новости вчера в 10:26
Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России
Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня вчера в 10:30
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Происшествия
Найдено тело пропавшей в прошлом году российской девочки
В Тюмени обнаружено тело 15-ти летней девочки, которая почти восемь месяцев назад ушла в школу в Туринске Свердловской области и не вернулась.
Lenta.ru 23:04
Происшествия
В Амурской области бешеный лисенок перекусал всю семью
Двухмесячного малыша спас из леса глава семьи. Жителей села Раздольное Тамбовского района покусал спасенный из леса бешеный лисенок.
АСН24 22:20
Общество
Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
Газета.Ru 15:30
Армия и оружие
Хакеры попытались украсть у Mitsubishi Electric информацию о новых ракетах
Во время хакерской атаки на сервера японской компании Mitsubishi Electric в начале 2020 года злоумышленники пытались получить сведения о гиперзвуковых ракетах, считают участники расследования из министерства обороны Японии.
ИА Красная Весна 22:27
Происшествия
В Ростовской области силовиками задержан глава администрации Азова
Российская газета 08:07
Армия и оружие
Армия Хафтара решила отвести свои отряды от Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара решила отвести свои подразделения на два-три километра от фронта у столицы страны Триполи в связи с наступлением праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам).
РИА Новости 20:31
Общество
Собянин ответил на вопрос об открытии парикмахерских в Москве
Мэр столицы Сергей Собянин оценил возможность скорого открытия салонов красоты в Москве.
РИА Новости 14:20
Финансы
Банк России установил официальные курсы доллара и евро
Центробанк установил официальный курс рубля к доллару и евро. Рубль продолжил рост до 72,9798 вместо 73,2056 за 1 доллар.
Российская газета вчера в 08:06
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов прокомментировал развод с Гавриловой
Три дня назад Эмин сообщил о своем расставании с Аленой Гавриловой. Певец поблагодарил бывшую супругу за два года, проведенных вместе.
RuNews24.ru вчера в 15:48
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru 12:35
Наука
Ученые выяснили, что пагнолины не заражали человечество COVID-19
Исследователи выяснили, что хотя панголины могут быть натуральными носителями бетакоронавирусов с пока ещё неустановленным потенциалом в плане инфицирования человека, они не отвечают за вспышку последнего по времени коронавируса, вызывающего COVID-19.
Собеседник вчера в 11:04
Шоу-бизнес
Полина Гагарина рассталась с мужем
Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета".
Inc-news.ru вчера в 09:53
Политика
Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных сограждан
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов оскорбил русскоязычных сограждан, назвав их "одноклеточными", об этом он заявил в эфире своего интернет-канала.
РИА Новости 20:11