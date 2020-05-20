Коронавирус

Газета.RuГазета.Ru«Уотфорд» подтвердил коронавирус у троих членов клуба

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Английский "Уотфорд" подтвердил, что тест на коронавирус у троих членов клуба оказался положительным, сообщает официальный сайт команды.
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«Уотфорд» подтвердил коронавирус у троих членов клуба

Газета.Ru22:50

«Уотфорд» подтвердил три случая коронавируса в клубе. Один из заразившихся — игрок

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«Уотфорд» подтвердил три случая коронавируса в клубе. Один из заболевших — игрок

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Игрок и два сотрудника «Уотфорда» заразились коронавирусом

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«Уотфорд» подтвердил коронавирус у троих членов клуба

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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 23:45, Ашберн
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