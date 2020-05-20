Отмечается, что три члена клуба сдали положительные тесты на коронавирус. Все трое отправлены на карантин и пройдут повторное тестирование. При этом, одним из из заболевших является игрок команды.

«Уотфорд» подтвердил три случая коронавируса в клубе

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