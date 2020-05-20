Коронавирус
ODDS.ru«Уотфорд» подтвердил три случая коронавируса в клубе
Отмечается, что три члена клуба сдали положительные тесты на коронавирус. Все трое отправлены на карантин и пройдут повторное тестирование. При этом, одним из из заболевших является игрок команды.
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«Уотфорд» подтвердил три случая коронавируса в клубе. Один из заболевших — игрок
Sport24.ruвчера в 22:07
«Уотфорд» подтвердил три случая коронавируса в клубе. Один из заразившихся — игрок
Чемпионатвчера в 22:20
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:22, Ашберн
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Коммерсантъ 18 мая в 08:31
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