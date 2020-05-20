Английский футбольный клуб "Уотфорд" на своем официальном сайте подтвердил три случая заражения коронавирусом в команде. Ранее СМИ сообщили, что капитан и другие футболисты "Уотфорда" отказались тренироваться после трех положительных тестов на коронавирус в клубе.

«Уотфорд» подтвердил три случая заражения коронавирусом в команде

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