Коронавирус
РИА Новости«Уотфорд» подтвердил три случая заражения коронавирусом в команде
Английский футбольный клуб "Уотфорд" на своем официальном сайте подтвердил три случая заражения коронавирусом в команде. Ранее СМИ сообщили, что капитан и другие футболисты "Уотфорда" отказались тренироваться после трех положительных тестов на коронавирус в клубе.
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«Уотфорд» подтвердил три случая коронавируса в клубе. Один из заразившихся — игрок
Чемпионатвчера в 22:20
«Уотфорд» подтвердил три случая коронавируса в клубе. Один из заболевших — игрок
Sport24.ruвчера в 22:07
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Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
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Сечин останется главой «Роснефти»
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В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
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ЦСКА продлил контракт с Гончаренко
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Зеленский заявил, что на Украине нет языкового вопроса
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На Украине потребовали от НАТО 200 миллиардов долларов
Сенченко объяснил требование тем, что в случае включения Украины в клуб ядерных держав страны НАТО были бы вынуждены нести значительно большие расходы из-за обеспечения безопасности в мире.
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С 20 мая турецкие власти решили открыть границы страны для граждан 31 государства, включая РФ, однако пока туристам будут доступны только медицинские услуги.
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YouTube без объяснения причин удалил канал «Крым 24»
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Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
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Как Меган Маркл и принц Гарри отметили вторую годовщину свадьбы в США
19 мая 2018 года принц Гарри и Меган Маркл поженились, и их свадьба стала одной из самых запоминающихся среди празднеств современных монархов.
Woman.ru вчера в 14:03
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Россия по-западному выходит из карантина
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) проанализировал способы выхода из карантина стран зарубежья.
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Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
Общество
В Петербурге разъяснили запрет на прощание с умершими
Хоть на кладбищах не предоставляются услуги по организации церемонии прощания, запрета на участие в похоронах самых близких родственников нет.
Neva.Today вчера в 15:05
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Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников
Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 04:45
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Зеленский заявил, что поднимал вопрос Крыма на переговорах с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но отметил, что Россия не хочет это обсуждать.
RT на русском 07:04
Происшествия
Годовалая девочка утонула в ванне во время купания
По данным ведомства, вечером 16 мая сожитель матери девочки, которой было 1 год и 4 месяца, купал ребенка в ванной.
Взгляд-инфо 05:48
Общество
Голикова: решение о проведении ЕГЭ будет принято в ближайшее время
"Решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время, но по информации субъектов РФ, более 70 регионов подтвердили уже сегодня готовность к оснащению пунктов проведения ЕГЭ средствами индивидуальной защиты", - сказала Голикова, выступая в Совете Федерации в среду.
Интерфакс 05:09
Общество
ФАС заявила об отсутствии роста цен на хлеб в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не зафиксировала роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия в России за период пандемии коронавирусной инфекции.
Известия 06:57
Общество
«Роснефть» обратилась в суд из-за материала РБК о бывших активах компании в Венесуэле
"Роснефть" обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, говорится в заявлении "Роснефти".
ТАСС 06:16
Энергетика
Доход «Газпрома» от экспорта газа в марте упал в два раза
Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в марте составил $457,7 млн, или 3 млн куб. м. В количественном выражении объем экспортируемого СПГ вырос (с 2,6 млн куб. м), однако его стоимость упала (с $510,5 млн).
РБК 07:07
Общество
Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
Происшествия
В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей
В Брянске возбуждено уголовное дело против бывшего начальника следственного управления регионального УМВД.
Российская газета 06:23
Авто
КамАЗ начал продажи тягачей нового поколения, цены уже известны
Тягач КамАЗ-54901 стал первой моделью нового семейства грузовиков.
Wroom.ru вчера в 09:09
Общество
В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь
Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
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Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Культура
Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира
Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия вчера в 08:05