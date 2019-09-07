Футбол
Soccer.ru«Уотфорд» уволил своего наставника
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:52, Вашингтон
Единоборства
Махачев победил Рамоса на UFC 242
Матч ТВ 15:37
Политика
Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится
Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ 10:35
Общество
В праздновании Дня города в Москве поучаствовали около 1,7 млн человек
В праздновании 872-летия Москвы к 17:00 мск приняли участие более 1,7 млн человек. Об этом говорится на сайте столичной мэрии.
Известия 13:46
Фигурное катание
Евгения Медведева: Рада, что не отдыхала, я в отличной форме
На лед вышли все сильнейшие российские фигуристки: олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионки мира Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, а также юные Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова, перешедшие с юниорского на взрослый уровень.
Российская газета 12:19
Футбол
РПЛ опубликовала расписание матчей 9-го тура
Петербургский дневник 11:59
Финансы
Крупные банки РФ не спешат резко снижать ставки вслед за ЦБ
Крупные кредитно-финансовые учреждения РФ не спешат резко снижать ставки до 7 процентных пунктов вслед за решением финрегулятора страны, так как не видят повода для этого.
ГлобалМСК.ру 06:34
Политика
Нидерланды попросили Россию выдать «свидетеля» по делу МН17
Ранее о допросе Цемаха, которого киевские власти считают свидетелем по делу о крушении Boeing, также сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 13:35
Общество
Более 30 тысяч человек остались без света на Кубани
Российская газета 05:12
Происшествия
На Петергофском шоссе девушка на каршеринге сбила ребенка
Днем 7 сентября на Петергофском шоссе автомобиль сбил ребенка, сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.
Piter.tv 12:28
Футбол
Сборная Украины выиграла четвертый матч в отборочном турнире Евро-2020
Сборная Украины по футболу разгромила литовскую команду в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года со счетом 3:0. Встреча состоялась в Вильнюсе, на стадионе Литовской федерации футбола.
РБК 14:15
Происшествия
МВД задержало подозреваемого в нападении на Памфилову
Подмосковные полицейские задержали человека, подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 09:02
Политика
Путин и Назарбаев обсудили идеальное сотрудничество
Российский лидер Владимир Путин принял в Кремле первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 14:45
Кино
Киновед: в отличие от Троцкого, Ленин не любил сниматься в кино
Красная весна 12:25
Авто
Названы топ-3 наиболее безопасных автомобилей такси в России
Наиболее безопасные автомобили такси в России были названы специалистами iReactor, которые рассматривали машины, наиболее часто используемые в службах такси.
Tvoe-avto.com 06:54
Экономика
Проблемные дома в Тульской области достроит Фонд защиты прав дольщиков
В Тульской области Фонд защиты прав участников долевого строительства примет участие в завершении строительства домов второй и третьей очереди жилищного комплекса «Времена года», а также двух домов Первого Юго-Восточного микрорайона в рамках процедуры банкротства ООО «СК Фаворит».
REGNUM 14:56
Политика
The Telegraph: Джонсон готов нарушить британский закон ради Brexit
Британский премьер-министр Борис Джонсон готов нарушить закон, не последовав предписаниям парламента, но не допустить очередную отсрочку по выходу Великобритании из Евросоюза, пишет издание The Daily Telegraph.
Daily Storm 08:53
Происшествия
Ревнивец убил юную официантку в кафе в Ленобласти
Поздно вечером 6 сентября в круглосуточном кафе в поселке Сосново (Ленинградская область) убили 20-летнюю официантку, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Московский Комсомолец 06:00
Автоспорт
Хюлкенберг избежал штрафа, решения по Феттелю пока нет
Sportbox.RU 14:26
Политика
Путин и Зеленский поговорили по телефону
По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Зеленским - Кремль.
ТАСС 15:41
Происшествия
В штабе Навального в Петербурге нашли бюллетени для голосования
В ходе осмотра штаба Алексея Навального в Петербурге в туалете нашли десятки бюллетеней для голосования на выборах губернатора.
РИА Новости 10:57
Политика
В Бразилии вновь оскорбили жену Макрона
Рамблер вчера в 14:31
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Кино
Уилл Смит решил вернуться в проект «Гениальность»
RuNews24.ru 03:44
Наука
В Охотском море нашли новый вид китов
Японские ученые открыли новый, ранее неизвестный науке вид китов.
Москва 24 05 сентября в 06:45
Экономика
Премьер Греции объявил о приватизации газовой, нефтяной компаний и Афинского аэропорта
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил в субботу о разблокировании бюрократических процедур с целью осуществления приватизации Государственной газовой компании (DEPA), нефтяной компании Greek Petroleum и принадлежащей государству доли в Афинском международном аэропорту.
ТАСС 14:33
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Политика
Порошенко похвалил себя после обмена между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Пётр Порошенко похвалил себя и представителей предыдущей власти в стране после состоявшегося между Россией и Украиной обмена удерживаемыми лицами.
RT на русском 09:53