Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Уотфорд» уволил своего наставника

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия был отправлен в отставку.
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Бывший тренер «Рубина» Хави Грасия уволен из «Уотфорда». Его сменил Кике Санчес Флорес

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«Уотфорд» уволил экс-тренера «Рубина»

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Евро-футбол.ру13:40

Хави Грасия уволен из «Уотфорда». Команда набрала 1 очко в 4 матчах

Спорт БИЗНЕС Online12:50
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 19:01, Вашингтон
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Путин передал в собственность Москвы 30% акций НТЦ «Воробьевы горы»

Путин поручил правительству обеспечить передачу акций в трехмесячный срок.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
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В Совфеде назвали разговор Путина и Зеленского вселяющим надежду

Третий разговор президентов России и Украины вселяет надежду на дальнейшее улучшение в отношениях двух стран, этот диалог себя оправдывает, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Интерфакс 16:32
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Участниц Pussy Riot задержали в Москве

В Москве задержали бывшую участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову, а также 15 ее знакомых.
Газета.Ru 13:15
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Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля

Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.
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Русский экзархат в Европе поддержал присоединение к РПЦ

Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
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Актриса из Marvel сыграет в новой части фильма «Миссия невыполнима»

Актриса Хейли Этвелл сыграет в новом фильме франшизы «Миссия невыполнима».
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Сегодня будет сыгран финальный матч Открытого Чемпионата США по теннису

Уильямс отдала украинке Эллине Свитолиной всего 4 гейма.
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В недрах Луны могут быть залежи драгоценных металлов

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Самолет с россиянами вылетел из Киева в Москву

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Впервые на выборах в Мосгордуму опробуют электронное голосование.
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Японские биологи зафиксировали новый вид китов

Японские специалисты совместно с коллегами из США, что киты, которых местные китобои называют Kurotsuchikujira, являются представителями неизвестного до этого вида.
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Военный прокурор Украины назвал имена части переданных России заключенных

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал в Facebook имена 13 из 35 заключенных, которыми Киев и Москва обменялись 7 сентября.
РБК 18:40
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Укреплению иммунитета может способствовать обычный напиток из какао.
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Смартфоны на новом процессоре Huawei смогут определять сердечные аномалии через камеру

Стоит отметить, что первыми серийными моделями на Kirin 990, скорее всего, станут смартфоны Mate 30.
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Из-за «Дориана» сотни тысяч канадцев остались без света

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Зеленский не исключил второй этап обмена с Россией заключёнными

Сегодня Россия и Украина обменялись заключёнными по формуле «35 на 35».
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«Перемога» с Цемахом обернулась вселенской «зрадой»

Вчера в пилотном выпуске "Свободы слова" Савика Шустера "белый вождь" Билецкий прямым текстом говорил: Цемах повинен в убийстве почти трехсот иностранных граждан.
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В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования

При осмотре штаба в туалете нашли "несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга".
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Восстановлением пациентов после тяжелых заболеваний займутся новые специалисты — врачи-реабилитологи, медицинские логопеды, эрготерапевты и кинезотерапевты.
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Сборная России отправилась в Калининград

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В результате ДТП пострадали два пассажира Solaris — 45-летняя женщина и 10-летний мальчик.
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Бывший игрок «Барселоны», «Челси» и «Анжи» завершил карьеру

В 73 матчах за дагестанский клуб камерунец поразил ворота соперника 36 раз. Из российской премьер-лиги Это’о перебрался в английскую.
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Ученые назвали опасные для жизни напитки

Международная группа экспертов провела исследования и выяснила, что частое употребление сладких безалкогольных напитков, включая газировку, провоцирует повышение риска ранней смерти.
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Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Уотфорд».
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