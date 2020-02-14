Пассажир столичного метро погиб под поездом вечером в пятницу, сообщает агентство "Москва". Трагедия произошла около 16:50.

В московском метро мужчина погиб под поездом

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