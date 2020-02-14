Происшествия
Российская газетаВ московском метро мужчина погиб под поездом
Пассажир столичного метро погиб под поездом вечером в пятницу, сообщает агентство "Москва". Трагедия произошла около 16:50.
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Мужчина погиб после падения под поезд на станции «Менделеевская» серой ветки метро
Агентство Москва10:07
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Армия и оружие
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Происшествия
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Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
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Боксер Георгий Кушиташвили, арестованный за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, пожизненно отстранен от выступлений за сборную России.
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«Ростов» отдал хавбека Салетроса в аренду в «Сарпсборг-08»
Полузащитник Антон Салетрос перешел из «Ростова» в «Сарпсборг-08» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.
Футбол
«Ротор» и «КамАЗ» сыграли вничью в стартовом матче Кубка ФНЛ на Кипре
Кино
Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена
На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
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Мать объяснила, почему бросила младенца у метро в Москве
12 февраля в подземном переходе рядом с метро нашли младенца. Здоровью мальчика ничего не угрожает.
Общество
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Происшествия
На серой ветке московского метро мужчина упал на рельсы
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро было приостановлено на северном участке из-за пассажира на пути, сообщается сообщается в Twitter столичного метрополитена.
Здоровье
В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
Политика
Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал, но в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум - международное соглашение о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.
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На гербе Белоруссии Россию заменят на очертания Европы
Изменения являются художественными: контур Евразии, где видно Россию, заменят на очертания Европы.
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В Карачаево-Черкесии прокурор Урупского района Елена Тверитнева задержана по подозрению в даче взятки офицеру ФСБ.
Шоу-бизнес
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Певица попала в объектив папарацци Звезда американской поп-сцены Майли Сайрус недавно случайно обнажилась перед фотографами.
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