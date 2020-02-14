Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ московском метро мужчина погиб под поездом

Пассажир столичного метро погиб под поездом вечером в пятницу, сообщает агентство "Москва". Трагедия произошла около 16:50.
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Мужчина погиб после падения под поезд на станции «Менделеевская» серой ветки метро

Агентство Москва10:07

Мужчина погиб под колесами поезда на станции метро «Менделеевская»

РИАМО10:08

Упавший под поезд на «серой» ветке московского метро мужчина погиб

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В московском метро мужчина погиб под поездом

Российская газета10:20

Люди давятся на платформах на Серпуховско-Тимирязевской линии, на которой нет движения метро

Mockva.ru09:34

Мужчина погиб под колёсами поезда на станции метро «Менделеевская» в Москве

REGNUM10:20

В Москве скончался упавший в метро на пути пассажир

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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 10:31, Ашберн
Армия и оружие

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Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР опроверг информацию Турции о потерях сирийской армии в Идлибе.
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Политика

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Президент России Владимир Путин в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.
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Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, какие слова произнес госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
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После переговоров Путина и Лукашенко в Сочи 7 февраля замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак сообщил, что Россия не сможет предоставить Белоруссии скидки на нефть, поскольку для этого в России пришлось бы ввести государственное регулирование нефтяного рынка.
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Сын арестованного генерала Арсланова заявил, что ему угрожают

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РИА Новости 08:45
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Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
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Биатлон

Норвежка Рейселанд выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону

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Внук Назарбаева попросил политическое убежище в Британии

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан, который пытался покончить с собой в Лондоне, попросил у Великобритании политическое убежище.
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Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов

Двукратный чемпион мира Алексей Морозов избран президентом Континентальной хоккейной лиги.
Вести.Ru 04:40
Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале

Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
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Общество

Более 40% мужчин назвали дискриминацией выход на пенсию позже женщин

41% мужчин считают ущемлением своих прав выход на пенсию по старости на пять лет позднее женщин.
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Ургант высмеял устроившую истерику в такси фитнес-тренера

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FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина

Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
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Происшествия

ФСБ задержала перечислившего ИГ 25 млн рублей жителя Подмосковья

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Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России

Боксер Георгий Кушиташвили, арестованный за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, пожизненно отстранен от выступлений за сборную России.
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«Ростов» отдал хавбека Салетроса в аренду в «Сарпсборг-08»

Полузащитник Антон Салетрос перешел из «Ростова» в «Сарпсборг-08» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.
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«Ротор» и «КамАЗ» сыграли вничью в стартовом матче Кубка ФНЛ на Кипре

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Появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена

На vimeo-аккаунете Мэтта Ривза, постановщика предстоящего нового "Бэтмена", сегодня появилось небольшое видео теста камеры, на котором Роберт Паттинсон впервые представлен в образе супергероя.
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Мать объяснила, почему бросила младенца у метро в Москве

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Владимир Путин помиловал трех граждан России

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании трех граждан России.
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На серой ветке московского метро мужчина упал на рельсы

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро было приостановлено на северном участке из-за пассажира на пути, сообщается сообщается в Twitter столичного метрополитена.
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В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса

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Политика

Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине

После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал, но в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум - международное соглашение о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.
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На гербе Белоруссии Россию заменят на очертания Европы

Изменения являются художественными: контур Евразии, где видно Россию, заменят на очертания Европы.
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Певица попала в объектив папарацци Звезда американской поп-сцены Майли Сайрус недавно случайно обнажилась перед фотографами.
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Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли претендента на позицию кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерса, поговорив с ним от имени Греты Тунберг и ее отца.
РИА Новости 03:54
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Станция Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена. Открыта в составе участка «Чеховская» - «Савёловская» 31 декабря 1988 года. Глубина заложения - 48,5 м. Названа по расположенному поблизости Московскому химико-технологическому институту имени Д. И. Менделеева.
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