Происшествия
Life.ruУпавший в Алма-Ате самолёт перед взлётом дважды зацепил хвостом ВПП
Потерпевший крушение в Алма-Ате самолёт Bek Air перед взлётом дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Об этом Лайфу сообщил источник. По его словам, после касания с полосой воздушное судно накренило вправо.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Новые подробности авиакатастрофы в Казахстане: самолет бился хвостом при взлете
Московский Комсомолец04:35
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 12:15, Ашберн
Технологии
В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
Общество
Батурину объявили в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.
Политика
Посольство США предложило решение проблемы границы в Донбассе
12 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала «1+1» о том, что он хочет изменить Минские соглашения в части контроля над границей с Россией на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Армия и оружие
WikiLeaks опубликовал новые документы по «химатаке» в Думе
Сайт WikiLeaks, специализирующийся на публикации секретных документов, выложил новую партию материалов, которые ставят под сомнение правдивость расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке, якобы совершенной в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
Происшествия
В Алматы разбился пассажирский самолет
В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.
Экономика
«Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд
«С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, «Газпром» осуществил выплату $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» в соответствии с решением Арбитражного института торгово-промышленной палаты Стокгольма в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря», — сообщил РБК представитель «Газпрома».
Здоровье
Прерывистое голодание может стать частью здорового образа жизни
Профессор неврологии Мэттсон изучал влияние прерывистого голодания на здоровье в течение 25 лет и сам следовал ему.
Фигурное катание
Трусова без падений исполнила короткую программу на чемпионате России
Бронзовый призер серии «Гран-при» Александра Трусова без падений исполнила короткую программу на чемпионате России.
Кино
Райан Рейнольдс подтвердил выход «Дэдпула 3»
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Здоровье
В Ухте обновилась городская больница
Созданы современные комфортные условия в "сердце" травматологического отделения – операционном блоке, после ремонта преобразился и весь третий этаж больницы, где находятся отделения неврологии и травматологии.
Автоспорт
Шварцман возьмет в Формулу 2 своего гоночного инженера
Общество
Скончалась режиссер Галина Волчек
В 1972 году Галина Волчек стала главным режиссером Московского театра "Современник", а в 1989 возглавила его.
Армия и оружие
Стартовали госиспытания тяжелого вертолета Ми-26Т2В
Государственные испытания модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В стартовали в РФ.
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Экономика
Строительство двух станций «коричневой» линии метро в Петербурге может подорожать
Стоимость строительства станций «Юго-Западная» и «Путиловская» станций Красносельско-Калининской линии метро может вырасти в цене, сообщает «Фонтанка.ру».
Происшествия
При ограблении заправки в Камышлове ранен охранник
По данным источника "Вечерних ведомостей", раненый охранник находится в реанимационном отделении в крайне тяжёлом состоянии, у него сквозное ранение бедра, раздроблена кость.
Единоборства
Умар Кремлев дал прогноз на бой Емельяненко и Кадырова
"Известия" / Дмитрий Коротаев Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев в беседе с РЕН ТВ дал прогноз на поединок главы ЧР Рамзана Кадырова и бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Шоу-бизнес
Пугачёва попросила убрать Бузову из «Голубого огонька»
Российская исполнительница Алла Пугачёва попросила композитора Игоря Крутого не пускать певицу Ольгу Бузову на съёмки передачи «Голубой огонёк».
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
Политика
В Киеве рассказали об отказе Германии в военной помощи Украине
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обратился к Берлину за военной помощью, но получил отказ.