Происшествия

Life.ruLife.ruУпавший в Алма-Ате самолёт перед взлётом дважды зацепил хвостом ВПП

Потерпевший крушение в Алма-Ате самолёт Bek Air перед взлётом дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Об этом Лайфу сообщил источник. По его словам, после касания с полосой воздушное судно накренило вправо.
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