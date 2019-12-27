Происшествия
Life.ruУпавший в Алма-Ате самолёт перед взлётом дважды зацепил хвостом ВПП
Потерпевший крушение в Алма-Ате самолёт Bek Air перед взлётом дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Об этом Лайфу сообщил источник. По его словам, после касания с полосой воздушное судно накренило вправо.
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Новые подробности авиакатастрофы в Казахстане: самолет бился хвостом при взлете
Московский Комсомолец04:35
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