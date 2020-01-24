Экономика
КоммерсантъУплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.
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Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут сократить в разы
Известия23 января в 18:35
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Восемь человек пострадали при пожаре в доме в Новгородской области
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Созданные в Китае посадочный модуль "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" работают на обратной стороне Луны уже год с небольшим.
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Пушков отреагировал на публикацию ЦРУ архивных данных о Бандере
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Джонсон еще не решил, ехать ли ему на парад Победы в Москву
В Лондоне активно рассматривается возможность визита в Москву на мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники.
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В Роскачестве отметили, что если нужна хорошая камера, то стоит остановить свой выбор на Galaxy S9, а если выбор в пользу производительности, то лучше приобрести Honor 20 Pro.
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Врач одной из больниц в китайском городе Ухань скончался после заражения новым типом коронавируса, пишет 25 января Paper.
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Salzburger Nachrichten: «Red Bull не планирует покупать „Спартак“»
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Australian Open. Павлюченкова обыграла вторую ракетку мира Плишкову
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В Турции при землетрясении погибли 19 и пострадали более 770 человек
При сильном землетрясении в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг погибли по меньшей мере 19 человек и 772 пострадали, передает Anadolu со ссылкой на главу минздрава страны.
Политика
В Кремле прокомментировали выделение ФРГ 12 миллионов евро блокадникам
Можно только приветствовать намерение германских властей выделить 12 миллионов евро блокадникам, сказал Дмитрий Песков, работающий на должности пресс-секретаря президента России.
Происшествия
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
Общество
Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.
Наука
Антивирусный препарат предотвращает метастаз раковых клеток
Происшествия
На Урале женщина выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу
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Необычную версию Samsung Galaxy S20 показали на фото
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В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
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В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
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Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате
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Авто
Ford Mondeo в новом поколении появится в 2021 году
Американская компания Ford сообщила о том, что поставит на конвейер новое поколение популярного автомобиля Mondeo в новом поколении уже во второй половине будущего года.
Кино
В Фонде Абрамовича пока не отказали в поддержке новому фильму Звягинцева
Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» бизнесмена Романа Абрамовича пока не прекращает поддержку нового фильма режиссера Андрея Звягинцева.
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ФСБ задержала работавшего на украинские спецслужбы крымчанина
В Крыму задержали местного жителя, выполнявшего задание украинских спецслужб, — мужчина оборудовал схроны с взрывчаткой и боеприпасами.
Политика
Болгария высылает двух российских дипломатов
Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата. Об этом сообщили журналистам в посольстве РФ в Софии.
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