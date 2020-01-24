Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

Футбол У «Челси» появится новый титульный спонсор Новым титульным спонсором клуба станет телекоммуникационная компания Three UK.Chelsea, we’ve got your back. and your front.Three is the official shirt partner of @ ChelseaFC, @ ChelseaFCW and Academy sides from the 2020/21 season.

Здоровье Названы причины заболевания раком в Башкирии Министр здравоохранения РБ Максим Забелин на пресс-завтраке в «Коммерсанте-Уфа» назвал причины роста онкологии в республике.

Происшествия Шесть человек погибли при стрельбе в Германии В немецком городе Рот-ам-Зе (административный округ Штутгарт, более 500 км от Берлина) в результате стрельбы погибли шесть человек, сообщает Focus Online.

Политика Владимир Путин выступит в Израиле на форуме памяти жертв Холокоста Глава государства примет участие в памятных мероприятиях, посвященных освобождения Красной армией концлагеря Освенцим (Аушвиц), выступит на форуме, посвященному Дню памяти жертв Холокоста, а также примет участие в открытии памятника «Свеча памяти», посвященных защитникам и жителям блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны, в Иерусалиме.

Гаджеты Разработчики процессоров «Эльбрус» радикально поменяли логотип Новый логотип для «Эльбрусов» Как стало известно CNews, компания МЦСТ, разработчик линейки процессоров «Эльбрус» создала новый визуальный стиль и логотип своей организации.

Общество Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.

Авто В России отзывают 82 тысячи Toyota и Lexus, которые могут загореться Под отзыв попали кроссоверы Toyota Highlander, Land Cruiser Prado и RAV4, а также кроссоверы Lexus RX 200t, RX 350 и гибридный RX 450h, которые были реализованы в период с декабря 2015 года по настоящее время.

Политика Кремль допустил голосование россиян против поправок в Конституцию Песков не уточнил, какие действия власти будут принимать случае, если результаты голосования покажут, что россияне выступают против внесения изменений в Конституцию.

Политика Социологи рассказали о росте рейтинга доверия Путину Ранее, 17 января, ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга оценки деятельности Путина среди россиян после выступления с посланием Федеральному собранию.

Хоккей «Авангард» отстранил тренера, который бил клюшкой детей по голове Сегодня в сети появилось видео, на котором тренер команды «Авангард» 2010 года рождения Игорь Николаев во время тренировки бил детей по голове клюшкой.

Происшествия В Пензе на уроке скончался школьник Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.

Политика Болгария высылает двух российских дипломатов Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.