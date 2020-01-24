Экономика
КоммерсантъУплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.
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Футбол
Братья Березуцкие могут вернуться в ЦСКА
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске провела экскурсию по квартире звезды
Сестра известной российской певицы Жанны Фриске Наталья провела экскурсию по квартире, в которой жила звезда.
Здоровье
Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России
ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
Футбол
У «Челси» появится новый титульный спонсор
Новым титульным спонсором клуба станет телекоммуникационная компания Three UK.Chelsea, we’ve got your back. and your front.Three is the official shirt partner of @ ChelseaFC, @ ChelseaFCW and Academy sides from the 2020/21 season.
Здоровье
Названы причины заболевания раком в Башкирии
Министр здравоохранения РБ Максим Забелин на пресс-завтраке в «Коммерсанте-Уфа» назвал причины роста онкологии в республике.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Происшествия
Шесть человек погибли при стрельбе в Германии
В немецком городе Рот-ам-Зе (административный округ Штутгарт, более 500 км от Берлина) в результате стрельбы погибли шесть человек, сообщает Focus Online.
Здоровье
Десять случаев коронавируса официально подтверждено за пределами Китая
Десять случаев заражения новым типом коронавируса официально подтверждено за пределами Китая.
Футбол
Комличенко проходит медобследование в «Динамо»
Нападающий чешского футбольного клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко готовится перейти в московское «Динамо».
Шоу-бизнес
Толкалина позировала в образе Венеры
В кадре кинодива позирует в образе Венеры, стоя обнаженной на пляже.
Общество
Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина
На 93-м году жизни скончалась Алла Левушкина - старейший практикующий хирург России.
Происшествия
В Чите проверят данные о живущей в заброшенном доме семье с детьми
По данным СК, в помещении, в котором нашли мужчину и четырех детей в возрасте от трех до 11 лет, отсутствуют отопление и «элементарные бытовые условия».
Экономика
Второй морской порт на Украине официально передан в концессию
Украинский морской порт «Ольвия» (Николаевская область) передан в концессию катарской компании «QTerminals».
Шоу-бизнес
Екатерина Климова опубликовала новые фото с детьми от трёх мужей
Климова воспитывает четырёх детей от трёх бывших мужей и умудряется успевать провести с ними время, гастролировать со спектаклями и сниматься в кино.
Политика
Владимир Путин выступит в Израиле на форуме памяти жертв Холокоста
Глава государства примет участие в памятных мероприятиях, посвященных освобождения Красной армией концлагеря Освенцим (Аушвиц), выступит на форуме, посвященному Дню памяти жертв Холокоста, а также примет участие в открытии памятника «Свеча памяти», посвященных защитникам и жителям блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны, в Иерусалиме.
Гаджеты
Разработчики процессоров «Эльбрус» радикально поменяли логотип
Новый логотип для «Эльбрусов» Как стало известно CNews, компания МЦСТ, разработчик линейки процессоров «Эльбрус» создала новый визуальный стиль и логотип своей организации.
Общество
Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
Экономика
Греф позитивно относится к смене основного акционера Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал идею смены основного акционера банка.
Авто
В России отзывают 82 тысячи Toyota и Lexus, которые могут загореться
Под отзыв попали кроссоверы Toyota Highlander, Land Cruiser Prado и RAV4, а также кроссоверы Lexus RX 200t, RX 350 и гибридный RX 450h, которые были реализованы в период с декабря 2015 года по настоящее время.
Общество
Столичный мэр, по некоторым данным, дарит чиновникам, силовикам и деятелям культуры квартиры из собственности города
По данным расследования первым квартиру получил глава департамента торговли Алексей Немерюк.
Здоровье
В Китае вылечили первого больного коронавирусом
В Шанхае вылечили первого человека, больного коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает агентство Sina.
Политика
Кремль допустил голосование россиян против поправок в Конституцию
Песков не уточнил, какие действия власти будут принимать случае, если результаты голосования покажут, что россияне выступают против внесения изменений в Конституцию.
Политика
Социологи рассказали о росте рейтинга доверия Путину
Ранее, 17 января, ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга оценки деятельности Путина среди россиян после выступления с посланием Федеральному собранию.
Хоккей
«Авангард» отстранил тренера, который бил клюшкой детей по голове
Сегодня в сети появилось видео, на котором тренер команды «Авангард» 2010 года рождения Игорь Николаев во время тренировки бил детей по голове клюшкой.
Происшествия
В Пензе на уроке скончался школьник
Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.
Политика
Болгария высылает двух российских дипломатов
Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
Политика
Глава МЧС счел неэтичным поведение главы Чувашии
Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который на вручении ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул.