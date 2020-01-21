Экономика
КоммерсантъУплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.
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Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут сократить в разы
Известия23 января в 18:35
Поживиться на стариках? Эксперт о том, почему не стоит бояться «пенсионного налога». Хотя бы пока
Царьград24 января в 22:54
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Общество
В России хотят запретить свободную продажу полицейской формы
В России могут запретить свободную продажу полицейской формы.
Технологии
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, причиной стала Украина
Общество
Работающим на митингах полицейским сделают надбавки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера
«Всего за пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков», — утверждается в докладе.
Общество
Китайские власти содействуют эвакуации генконсульства США из Уханя
Власти Китайской Народной Республики оказывают необходимое содействие в эвакуации сотрудников генерального консульства США их города Уханя, который стал центром вспышки короновирусной инфекции.
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
Кино
Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»
Гран-при премии "Золотой орел" получил фильм "Текст", передает корреспондент РИА Новости.
Наука
Канадские ученые высказали гипотезу о заражении раком
Ученые Канадского института перспективных исследований выдвинули гипотезу о том, что онкологические заболевания могут передаваться от человека к человеку.
Общество
ТАСС: запуск ракеты «Союз» с Плесецка отменили из-за технического сбоя
Запуск ракеты "Союз-2.1а" с военным спутником "Меридиан-М" с космодрома Плесецка решили перенести из-за того, что была выявлена неисправность в ее электрооборудовании.
Наука
В Курске изобрели новый метод бороться с раком мозга
Ученые Юго-Западного государственного университета нашли способ, как бороться с одним из самых агрессивных раковых заболеваний – раком мозга.
Футбол
«Аталанта» в гостях разгромила «Торино» со счетом 7:0
Происшествия
Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате
"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Происшествия
Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов
Экономика
Bloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина
Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер.
Экономика
Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд
Состояние бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд и достигло $32 млрд, пишет Forbes.
Происшествия
В Воронеже четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли, двое оказались в больнице после столкновения трех легковых автомобилей в Воронеже.
Здоровье
Стали известны первые симптомы нового коронавируса
Как стало известно, первые признаки заражения данной инфекцией имеют схожести с симптомами простуды и гриппа.
Экономика
Крупные банки оснастили все отделения оборудованием для биометрии
Банки из топ-30 успели в срок установить оборудование для сбора биометрических данных клиентов во всех своих отделениях.
Политика
Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти
Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Технологии
Экипаж МКС подтвердил угрозу разгерметизации из-за микробов
Космонавты обследовали Международную космическую станцию и нашли подтверждения того, что корпусу МКС угрожает разгерметизация из-за воздействия микроорганизмов.
Биатлон
Результат сборной Украины в смешанной эстафете аннулирован
Сборная Украины дисквалифицирована по итогам смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).
Происшествия
В Пермском крае десять человек пострадали в ДТП с участием автобуса
Ранее сообщалось о трех пострадавших в ДТП с участием трех транспортных средств на автодороге "Волга" в Пермском крае.
Политика
Сатановский заявил, что Запад оказался в тупике после выступления Путина в Израиле
Инициатива президента РФ Владимира Путина провести саммит стран-победительниц поставила Запад в непростое положение, считает политолог Евгений Сатановский.
Экономика
Правительство Белгогродской области поднимет МРОТ выше федерального уровня
По словам вице-губернатора по внутренней и кадровой политике Ольги Павловой, повышение уровня МРОТ произойдёт за счёт работы трёхсторонней комиссии и повышения зарплат в реальном секторе экономики.
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Политика
Трамп отказался вести переговоры с Ираном при условии снятия санкций
Президент США Дональд Трамп отказался от переговоров с Ираном при условии снятия американских санкций.
Общество
Канадцы собирают подписи против принца Гарри и Меган Маркл
За шесть дней более 80 тысяч канадцев подписали петицию, требующую от принца Гарри и Меган Маркл самостоятельно оплачивать расходы на охрану.
Происшествия
В аэропорту Петербурга застрелили собаку
Сотрудник петербургского аэропорта Пулково застрелил собаку на территории воздушной гавани.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.