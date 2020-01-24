Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

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