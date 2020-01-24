Экономика
КоммерсантъУплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.
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Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Общество
Познер поделился взглядом на Россию со стороны
Телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
Общество
Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
Политика
Путин надел фуражку на палестинского гвардейца
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Политика
Зеленский рассказал о «шраме» между Россией и Украиной
Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией.
Политика
Историки оценили опубликованную ЦРУ статью о Бандере
Раскрытие ЦРУ архивных документов о Степане Бандере говорит о том, что США было известно о преступлениях украинских националистов, отметил в разговоре с РБК научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов.
Авто
Эксперты дали советы по накачиванию шин зимой
Эксперты отмечают, что на каждые 8 градусов по Цельсию понижения температуры происходит падение давления равное 0,1 бар.
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссию «поставили раком по углеводородам»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников и министров заниматься своим делом и отстаивать интересы государства и народа.
Кино
«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»
В номинации "Лучшая мужская роль в кино" получил награду Александр Петров за фильм "Текст", кроме того, он был номинирован в этой категории за фильм "Т-34".
Кино
Российский «Холоп» попытается завоевать американских зрителей
Прокат комедии режиссера Клима Шипенко «Холоп» начинается в США и Канаде, сообщил директор по развитию компании KinoFilm Corp Александр Беляков 25 января в интервью ТАСС.
Политика
Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из Европейского Союза.
Спорт
WADA запретило московской лаборатории вести работу с допинг-пробами
Московская антидопинговая лаборатория была лишена аккредитации в ноябре 2015 года, однако в мае 2016-го WADA вернуло лаборатории право делать анализы образцов крови для биологического паспорта спортсмена.
Политика
Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Авто
УАЗ создал семейный автомобиль на базе УАЗ «Профи»
УАЗ создал семейный автомобиль на базе УАЗ «Профи», в котором кузов выполнили из композитных материалов с тепло- и шумоизоляцией.
Общество
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Политика
Дуда назвал правильным решение не приезжать на форум памяти холокоста
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что принял правильное решение, не поехав в Иерусалим на Всемирный форум памяти холокоста.
Политика
Порошенко явился на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу прибыл на допрос в государственное бюро расследований.
Авто
В ГИБДД разъяснили новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России изменились правила регистрации новых автомобилей. Теперь поставить машину на учёт можно прямо в дилерском центре.
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до восьми человек
Число погибших во время землетрясения на востоке Турции увеличилось до восьми человек, пострадавших более 300, сообщает «РИА Новости» 24 января со ссылкой на заявление властей.
Футбол
Автор дубля в игре с «Кельном» Холанд установил 2 рекорда Бундеслиги
Матч 19-го тура чемпионата Германии между дортмундской "Боруссией" и "Кельном" завершился победой первых с разгромным счетом 5:1.
Происшествия
В Пензе в Арбеково на уроке умер школьник
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Политика
Германия выделит 12 млн евро блокадникам Ленинграда
Германия «в качестве гуманитарного жеста» выделит 12 млн евро ныне живущим блокадникам Ленинграда.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни
45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Биатлон
Херрман выиграла золото индивидуальной гонки в Поклюке, Старых — 8-я
Немецкая биатлонистка Дениз Херрман взяла золото индивидуальной гонки на 15 км в рамках шестого этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
Происшествия
Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате
"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.