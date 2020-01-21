Экономика
КоммерсантъУплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.
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Поживиться на стариках? Эксперт о том, почему не стоит бояться «пенсионного налога». Хотя бы пока
Царьград24 января в 22:54
Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут сократить в разы
Известия23 января в 18:35
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Политика
Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины
Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31
Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 31.
Общество
Китайские власти оценили темпы распространения нового коронавируса
Новый тип коронавируса отличается от предыдущих, есть опасения, что его способность распространяться ускоряется, заявил на пресс-конференции глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.
Футбол
Кипиани и Микелтадзе покинули «Рубин»
Хавбек сыграл три игры за казанский клуб в этом сезоне. Также из «Рубина» ушел нападающий Бека Микелтадзе.
Общество
Что пророк Салман сказал о новом правительстве России
Иранский провидец заявил, что приезжал в Россию по особому приглашению. Он не стал уточнять, кто именно сделал это особое приглашение.
Энергетика
Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель
Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Общество
Белоруссия получила первую партию норвежской нефти
Фигурное катание
Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы
Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Политика
Трамп отказался вести переговоры с Ираном при условии снятия санкций
Президент США Дональд Трамп отказался от переговоров с Ираном при условии снятия американских санкций.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Алла Пугачева отпраздновала китайский Новый год с другом
Для отдыха Алла Борисовна выбрала китайский ресторан. Повод оказался подходящим - китайский Новый год.
Биатлон
Результат сборной Украины в смешанной эстафете аннулирован
Сборная Украины дисквалифицирована по итогам смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).
Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
Армия и оружие
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Армия и оружие
У новых украинских БТР появились трещины
Из-за дефектов сварного шва на корпусе боевой машины появились трещины. Новый бронетранспортер уже прошло проверку украинского Минобороны.
Политика
Зеленский посетит Польшу с рабочим визитом
Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Польшу для участия в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау", сообщила в воскресенье пресс-служба офиса украинского главы государства.
Политика
В России отреагировали на слова Кравчука о возврате Донбасса
В России отреагировали на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о возврате Донбасса под контроль Киева.
Наука
Ученые допустили возможность заразности рака и диабета
До сих пор считалось, что такие болезни, как рак, диабет, болезни сердца и ожирение, не передаются от человека к человеку.
Происшествия
СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда
Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Технологии
ФАС представила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ представила предварительный список программ, которые должны быть установлены на смартфонах, планшетах, компьютерах и телевизорах с поддержкой Smart TV, реализуемых на территории России.
Футбол
Гути: «Невероятно, что Роналду в эпоху Месси взял 5 „Золотых мячей“»
У остальных же случаются взлеты и падения. Это правда, что я написал в твиттере, что выбираю Месси.
Политика
Захарова дала ответ на попытки Киева переписать историю
Россия хочет вбить клин не между Киевом и Варшавой, а в преступное переписывание истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание заместителя мининдел Украины Василия Боднара.
Политика
Госдума приняла законопроект о поправке в Конституцию
Первое чтение в Госдуме прошел президентский законопроект о поправке в Конституцию России.
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Здоровье
Онколог перечислил первые признаки рака кожи
Происшествия
Сухогруз с пшеницей сел на мель в Ростовской области
Сухогруз, следовавший из Ростова-на-Дону в турецкий порт, сел на мель на реке Дон в Азовском районе Ростовской области.
Футбол
В редакции «Чемпионата» состоялась жеребьёвка Кубка Легенд
Сегодня, 25 января, в редакции «Чемпионата» состоялась жеребьёвка группового раунда Кубка Легенд имени Константина Ерёменко.
Экономика
Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции
Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
Теннис
Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open, где сыграет с Раоничем
Джокович является действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии.