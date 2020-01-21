Экономика

КоммерсантъКоммерсантъУплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.
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Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам

Российская газета01:14

Поживиться на стариках? Эксперт о том, почему не стоит бояться «пенсионного налога». Хотя бы пока

Царьград24 января в 22:54

Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить

РИА Новости24 января в 02:47

«Бонусные» налоги в новой пенсионной системе не заманят граждан

REGNUM24 января в 12:01

Экономист объяснил, почему с пенсии россиян хотят брать налог

URA.Ru24 января в 03:25

Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут снизить

РЕН ТВ23 января в 19:44

Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут сократить в разы

Известия23 января в 18:35
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Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины

Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
REGNUM вчера в 23:56
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В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
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Китайские власти оценили темпы распространения нового коронавируса

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Хавбек сыграл три игры за казанский клуб в этом сезоне. Также из «Рубина» ушел нападающий Бека Микелтадзе.
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Что пророк Салман сказал о новом правительстве России

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Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Lenta.ru вчера в 16:32
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Трамп отказался вести переговоры с Ираном при условии снятия санкций

Президент США Дональд Трамп отказался от переговоров с Ираном при условии снятия американских санкций.
Известия вчера в 23:33
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Помолодевшая Алла Пугачева отпраздновала китайский Новый год с другом

Для отдыха Алла Борисовна выбрала китайский ресторан. Повод оказался подходящим - китайский Новый год.
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Биатлон

Результат сборной Украины в смешанной эстафете аннулирован

Сборная Украины дисквалифицирована по итогам смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).
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Общество

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле.
РИА Новости вчера в 18:12
Армия и оружие

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

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Армия и оружие

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Из-за дефектов сварного шва на корпусе боевой машины появились трещины. Новый бронетранспортер уже прошло проверку украинского Минобороны.
Аргументы недели вчера в 10:31
Политика

Зеленский посетит Польшу с рабочим визитом

Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Польшу для участия в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау", сообщила в воскресенье пресс-служба офиса украинского главы государства.
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Политика

В России отреагировали на слова Кравчука о возврате Донбасса

В России отреагировали на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о возврате Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru вчера в 18:27
Наука

Ученые допустили возможность заразности рака и диабета

До сих пор считалось, что такие болезни, как рак, диабет, болезни сердца и ожирение, не передаются от человека к человеку.
Газета.Ru 01:52
Происшествия

СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 04:05
Технологии

ФАС представила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ представила предварительный список программ, которые должны быть установлены на смартфонах, планшетах, компьютерах и телевизорах с поддержкой Smart TV, реализуемых на территории России.
iReactor 23 января в 22:20
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Гути: «Невероятно, что Роналду в эпоху Месси взял 5 „Золотых мячей“»

У остальных же случаются взлеты и падения. Это правда, что я написал в твиттере, что выбираю Месси.
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Захарова дала ответ на попытки Киева переписать историю

Россия хочет вбить клин не между Киевом и Варшавой, а в преступное переписывание истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание заместителя мининдел Украины Василия Боднара.
Российская газета вчера в 13:14
Политика

Госдума приняла законопроект о поправке в Конституцию

Первое чтение в Госдуме прошел президентский законопроект о поправке в Конституцию России.
Вести.Ru 23 января в 04:12
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Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Невские Новости вчера в 11:45
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Онколог перечислил первые признаки рака кожи

Вечерняя Москва вчера в 23:42
Происшествия

Сухогруз с пшеницей сел на мель в Ростовской области

Сухогруз, следовавший из Ростова-на-Дону в турецкий порт, сел на мель на реке Дон в Азовском районе Ростовской области.
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Украинский боксер укусил соперника с криком «Майк Тайсон»

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В редакции «Чемпионата» состоялась жеребьёвка Кубка Легенд

Сегодня, 25 января, в редакции «Чемпионата» состоялась жеребьёвка группового раунда Кубка Легенд имени Константина Ерёменко.
Чемпионат вчера в 05:34
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Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции

Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
РИА Новости вчера в 19:23
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Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open, где сыграет с Раоничем

Джокович является действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии.
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