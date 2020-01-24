Экономика
КоммерсантъУплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.
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Здоровье
Два случая заболевания коронавирусом зафиксировано во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в Париже и Бордо зафиксированы два случая заболевания новым типом коронавируса.
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли шесть человек
По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Политика
СМИ узнали о блокировке Кипром новых антироссийских санкций
Кипр заблокировал новые санкции, которые ЕС намеревался ввести против крымских чиновников, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Киберспорт
Riot Games запустила открытый бета-тест Legends of Runeterra
Riot Games открыла доступ к карточной игре Legends of Runeterra пользователям, которые подали заявку на тестирование до 19 января.
Футбол
РФС признал недействительными выборы главы РПЛ
Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Общество
Названа новая должность бывшего гендиректора РКК «Энергия»
Бывший глава Ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Романов получит в РКК новую должность - исполнительного директора.
Шоу-бизнес
Поклонники перепутали Екатерину Стриженову с Аллой Пугачевой
Поклонники в Instagram перепутали Екатерину Стриженову с Аллой Пугачевой. Ради поиска образа телеведущая примерила белокурый парик.
Общество
«Нафтогаз Украины» может лишить газа 37 компаний-должников
С 1 февраля 2020 года 37 компаний-производителей тепловой энергии могут быть отключены от газоснабжения на Украине, сообщили 24 января в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины».
Хоккей
Гретцки надеется, что Овечкин побьет его рекорд
Лучший бомбардир, снайпер и распасовщик в истории НХЛ Уэйн Гретцки выразил надежду, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет его рекорд по голам.
Общество
Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
Происшествия
В Турции жертвами землетрясения стали четыре человека
Жертвами землетрясения на востоке Турции стали по меньшей мере четыре человека.
Культура
В Китае люди посмотрят кинопремьеру бесплатно и не выходя из дома
Ровно в полночь 24 января каждый сможет бесплатно посмотреть фильм.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Грефа об уходе из Сбербанка
Kremlin Pool / Globallookpress Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил слова главы Сбербанка Германа Грефа, который заявил, что покинет свой пост в случае изменения политики организации.
Общество
«ВКонтакте» и «Одноклассники» попали в список бесплатных ресурсов
Минкомсвязи внесло в список бесплатных негосударственных ресурсов сайты «ВКонтакте», «Одноклассники», а также почтовые сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group, сообщают «Известия».
Общество
Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина
На 93-м году жизни скончалась Алла Левушкина - старейший практикующий хирург России.
Футбол
Кокорин согласился перейти в «Сочи»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал согласие на переход в «Сочи» на правах аренды в зимнее трансферное окно.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Общество
Столичный мэр, по некоторым данным, дарит чиновникам, силовикам и деятелям культуры квартиры из собственности города
По данным расследования первым квартиру получил глава департамента торговли Алексей Немерюк.
Армия и оружие
Эрдоган направил турецких военных для подготовки сил Сарраджа в Ливии
Турция направляет инструкторов для подготовки сил так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким канцлером Ангелой Меркель.
Гаджеты
Обнаружен новый неудаляемый Android-вирус
Троян-вирус был обнаружен в конце прошлого года, рассказали специалисты антивирусной компании Dr.Web.
Общество
Население России сокращается второй год подряд
Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
Политика
Поклонская хочет наказывать чиновников за оскорбление народа
Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская хочет разработать закон, предусматривающий ответственность для чиновников за оскорбление граждан.
Политика
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
Политика
В Сети обсуждают принца Чарльза, который не стал жать руку Пенсу
В социальных сетях обсуждают британского принца Чарльза, который не стал жать руку вице-президенту США Майку Пенсу в рамках состоявшегося в Иерусалиме международного форума памяти жертв Холокоста.
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов вместе с семьей отмечает день рождения сына Марка
Девушка делится, что еще вчера переживала и готовилась к сегодняшнему дню рождению брата.
Общество
Самарская учительница уволилась из-за видео с танцами в ночном клубе
Учительница одной из сельских школ Самарской области уволилась после того, как в интернете появилось видео, на котором она танцует в ночном клубе.
Наука
В Британии восстановили голос 3000-летней мумии
Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.