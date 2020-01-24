Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

Здоровье Два случая заболевания коронавирусом зафиксировано во Франции Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в Париже и Бордо зафиксированы два случая заболевания новым типом коронавируса.

Экономика Сигареты в России могут подорожать на четверть Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.

Политика СМИ узнали о блокировке Кипром новых антироссийских санкций Кипр заблокировал новые санкции, которые ЕС намеревался ввести против крымских чиновников, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Киберспорт Riot Games запустила открытый бета-тест Legends of Runeterra Riot Games открыла доступ к карточной игре Legends of Runeterra пользователям, которые подали заявку на тестирование до 19 января.

Футбол РФС признал недействительными выборы главы РПЛ Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.

Общество «Нафтогаз Украины» может лишить газа 37 компаний-должников С 1 февраля 2020 года 37 компаний-производителей тепловой энергии могут быть отключены от газоснабжения на Украине, сообщили 24 января в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины».

Хоккей Гретцки надеется, что Овечкин побьет его рекорд Лучший бомбардир, снайпер и распасовщик в истории НХЛ Уэйн Гретцки выразил надежду, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет его рекорд по голам.

Общество Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.

Политика В Кремле прокомментировали слова Грефа об уходе из Сбербанка Kremlin Pool / Globallookpress Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил слова главы Сбербанка Германа Грефа, который заявил, что покинет свой пост в случае изменения политики организации.

Футбол Кокорин согласился перейти в «Сочи» Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал согласие на переход в «Сочи» на правах аренды в зимнее трансферное окно.

Политика ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.

Армия и оружие Эрдоган направил турецких военных для подготовки сил Сарраджа в Ливии Турция направляет инструкторов для подготовки сил так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким канцлером Ангелой Меркель.

Гаджеты Обнаружен новый неудаляемый Android-вирус Троян-вирус был обнаружен в конце прошлого года, рассказали специалисты антивирусной компании Dr.Web.

Общество Население России сокращается второй год подряд Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.

Политика Поклонская хочет наказывать чиновников за оскорбление народа Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская хочет разработать закон, предусматривающий ответственность для чиновников за оскорбление граждан.

Политика В Сети обсуждают принца Чарльза, который не стал жать руку Пенсу В социальных сетях обсуждают британского принца Чарльза, который не стал жать руку вице-президенту США Майку Пенсу в рамках состоявшегося в Иерусалиме международного форума памяти жертв Холокоста.