Экономика
КоммерсантъУплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.
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Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Происшествия
СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе
Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Гаджеты
Обнаружен неудаляемый Android-вирус
Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.
Фигурное катание
Косторная выиграла короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию
Российская фигуристка Алёна Косторная заняла первое место в короткой программе на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Общество
«Аэрофлот» предложил пассажирам сдать билеты в Китай
В связи с эпидемиологической обстановкой в Китае "Аэрофлот" принял решение предоставить пассажирам возможность изменить дату вылета или вернуть приобретенные билеты по всем направлениям "Аэрофлота" в/из Китая: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин, а также в рамках код-шеринга с китайскими партнерами Аэрофлота China Eastern и China Southern (Санья, Далянь, Ухань).
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Политика
Лукашенко: не хочу быть последним президентом Белоруссии
Лукашенко подчеркнул, что не хочет быть последним президентом своей страны.
Происшествия
В Екатеринбурге полуголый мужчина проник в детский сад
В одном из районов Екатеринбурга полуобнаженному мужчине удалось пробраться на территорию детского сада.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Политика
Экс-главе РКК «Энергия» предлагают выбрать новую должность
Бывшему гендиректору Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос", производит все российские пилотируемые и грузовые космические корабли) Сергею Романову, в прошлом году пониженному до первого замгендиректора корпорации, предложено занять еще более низкую должность вплоть до уборщика.
Политика
Болгария высылает двух российских дипломатов
Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
Здоровье
Врачи назвали 8 вредных продуктов для людей с диабетом
При диабете лучше избегать продуктов, которые насыщены быстрыми углеводами и плотным жиром.
Общество
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Общество
Вопреки санкциям США «Северный поток-2» получил помощь от Запада
Гаджеты
Motorola начинает принимать предзаказы на Motorola Razr
Motorola назвала официальную дату предзаказа и старта продаж нового смартфона Razr.
Общество
Население России сокращается второй год подряд
Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли шесть человек
По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
Здоровье
Мурашко назвал приоритеты развития здравоохранения в России
ТАСС/. Ориентированность на пациентов и их удовлетворенность будет приоритетом при модернизации российского здравоохранения.
Экономика
S&P: вспышка коронавируса скажется на экономическом росте Китая
Распространение нового коронавируса повлияет на потребительские расходы и экономический рост Китая.
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Британским ученым удалось восстановить голос жреца Несьямуна, который скончался в Египте около трех тысяч лет назад.
Биатлон
Херманн выиграла гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Словении
В пятницу на шестом этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке, прошла индивидуальная гонка на 15 км у женщин.
Происшествия
СК завел дело по факту отравления младенца наркотиками в Подмосковье
"Следственным отделом по Клину ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной проверки по информации СМИ возбуждено уголовное дело по факту отравления ребенка наркотическими веществами (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ)", - сообщила Врадий.
Общество
Самарская учительница уволилась из-за видео с танцами в ночном клубе
Учительница одной из сельских школ Самарской области уволилась после того, как в интернете появилось видео, на котором она танцует в ночном клубе.
Шоу-бизнес
В Сети раскритиковали фотосессию беременной жены футболиста Тарасова
Напомним, Анастасия Костенко начала встречаться с Дмитрием Тарасовым, когда он еще был женат на ведущей «Дома-2» Ольге Бузовой и многие поклонники певицы уже тогда обрушивались на модель с критикой.
Наука
Фотограф показал, как выглядит снежинка на макрофотографии
Фотографу удалось настолько близко запечатлеть снежинку, что можно в подробностях рассмотреть ее узоры.
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Поправки в Конституцию фиксируют индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Политика
Чубаров анонсировал марш на Крым
Крымские татары 2 мая планируют массово пересечь административную границу с аннексированным Крымом, заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире украинского "5 канала".
Происшествия
Обгоревший труп девушки-блогера нашли под Петербургом
В Ленинградской области обнаружили обгоревшее тело 20-летней девушки. Об этом сообщает портал "Невские Новости".