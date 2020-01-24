Экономика

КоммерсантъКоммерсантъУплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться

Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.
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В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
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«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
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По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
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S&P: вспышка коронавируса скажется на экономическом росте Китая

Распространение нового коронавируса повлияет на потребительские расходы и экономический рост Китая.
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