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У потребителей возникли сложности с возвратом сертификатов

Российские потребители столкнулись с массовым отказом торговых сетей в возврате средств за купленные подарочные карты и сертификаты.
Коммерсантъ
С проблемами использования подарочных сертификатов столкнулись и клиенты X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Карусель»).
Коммерсантъ
В Роспотребнадзоре сообщили “Ъ”, что с 12 марта по 1 мая около 2,2% всех поступивших жалоб от потребителей были связаны с желанием вернуть средства за купленные сертификаты у компаний, приостановивших работу в России.
Коммерсантъ
В мае об окончательном уходе с российского рынка заявил производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co (Levi’s).
URA.Ru

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Торговые сети решили не возвращать покупателям денег за подарочные карты
News.ru01:41
У потребителей возникли сложности с возвратом сертификатов
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