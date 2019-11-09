Наука

Народные новостиНародные новостиУпотребление кофе снижает риск развития рака печени

Регулярное употребление кофе уменьшает почти на 50% риск развития одного из самых распространенных раков печени - гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК). Такие выводы сделали ученые из Университета Квинс в Белфасте Северной Ирландии.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось
Как сообщает MedicalXpress
, ученые в течение семи лет проводили исследование с участием почти 472 тыс. человек из которых свыше 75% регулярно пили кофе.
Известиявчера в 16:48

Подробнее о событии

Употребление кофе защищает от рака печени

MedikForum.ru06 ноября в 05:00

Ученые обнаружили необычное свойство кофе

Суть событий06 ноября в 06:43

Ученые назвали напиток, который вдвое снижает риск развития рака

РИА Новостивчера в 12:30

Ученые выяснили, что кофе защищает от рака печени

ФедералПресс06 ноября в 07:57

Кофе может снизить риск развития рака печени

Телеканал 360°вчера в 09:08

Употребление кофе защищает от самого распространенного вида рака печени

Актуальные Новости06 ноября в 07:41

Ученые рассказали о способности кофе защитить от рака печени

Газета.Ruвчера в 20:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
Игры

Новая Xbox появится раньше, чем PlayStation 5

The GEEK вчера в 13:13
Транспорт

Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым

РИА Новости вчера в 09:41
Театры

Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Культура

Композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей

В субботу, 9 ноября, Народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой исполняется 90 лет.
Вести.Ru вчера в 16:32
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru вчера в 13:39
Политика

В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу

Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Происшествия

С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей

РИА Новости вчера в 11:20
Происшествия

В Брянске чиновника мэрии Шарова задержали сотрудники ФСБ

Как удалось выяснить телеканалу «Городской» в задержании высокопоставленного чиновника участвовали сотрудники ФСБ.
Городской телеканал (Брянск) 00:42
Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

РИА Новости вчера в 20:17
Экономика

«Почта России» попросила выделить ей денег из ФНБ

Правительство получит право инвестировать средства ФНБ только в следующем году, когда размер его ликвидных активов превысит 7% ВВП, однако активная дискуссия о способах и целях вложения этих денег развернулась уже достаточно давно.
Интерфакс вчера в 05:52
Космос

Китай раскрыл планы по исследованию Луны и Марса

Lenta.ru 00:24
Фигурное катание

Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая

Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru вчера в 14:00
Теннис

Теннисистки устроили потасовку из-за рукопожатия

Газета.Ru вчера в 12:50
Общество

Потанин выиграл суд в Лондоне против бывшей супруги

Высокий суд Лондона отклонил иск Натальи Потаниной к ее экс-супругу Владимиру Потанину на 5 млрд фунтов стерлингов.
Росбалт вчера в 14:40
Хоккей

Алексей Кудашов рассказал, какой будет сборная России по хоккею

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов рассказал о принципах формирования состава на Кубок Карьяла и дальнейшей планах национальной команды.
Чемпионат 01:00
Политика

Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев

РБК вчера в 21:48
Политика

Украина пообещала найти способ заблокировать «Северный поток-2»

Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2".
Piter.tv 07 ноября в 11:25
Происшествия

Глава района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар

ТАСС 00:16
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 07 ноября в 00:55
Гаджеты

15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11

15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru вчера в 13:38
Экономика

Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП России

Европейская комиссия понизила прогноз по росту ВВП России в 2019 году до 1% с майской оценки в 1,5%.
RT на русском 07 ноября в 05:57
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Хабаровск

РБК вчера в 20:44
Наука

Сильное электрическое поле вынудило молекулу аммиака перестать выворачиваться

Ученые из MIT и Сеульского университета исследовали поведение молекулы аммиака в матрице аргона в сильных электрических полях напряженностью до 200 миллионов вольт на метр.
N+1 вчера в 01:18
Политика

Бывший министр Украины спрогнозировал скорый развал страны

Неспособность руководства Украины решать основные задачи приведёт к распаду государства на мелкие части по примеру Югославии, заявил 8 ноября бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
REGNUM вчера в 18:04
Музыка

Фанатку «Зверей» в Сызрани скрутила охрана

Девушка хотела подарить презент артисту. Сегодня, 8 ноября, в Сызрани на концерте знаменитой группы "Звери" произошёл неприятный инцидент.
ТРК Губерния вчера в 13:04
Кино

Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой Глобус»

Определены шесть российских фильмов, которые будут претендовать на получение кинопремии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщила ТАСС директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.
REGNUM вчера в 23:51
Политика

Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве

Lenta.ru вчера в 10:24
Общество

Меркель предрекла Восточной Германии еще полвека отставания

Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше.
РИА Новости вчера в 21:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное