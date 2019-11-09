Наука

Народные новостиНародные новостиУпотребление кофе снижает риск развития рака печени

Регулярное употребление кофе уменьшает почти на 50% риск развития одного из самых распространенных раков печени - гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК). Такие выводы сделали ученые из Университета Квинс в Белфасте Северной Ирландии.
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с чего всё началось
Как сообщает MedicalXpress
, ученые в течение семи лет проводили исследование с участием почти 472 тыс. человек из которых свыше 75% регулярно пили кофе.
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Употребление кофе защищает от самого распространенного вида рака печени

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РИА Новостивчера в 12:30

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Газета.Ruвчера в 20:34
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Глава района погиб при тушении пожара в Смоленской области

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Бывший президент СССР Михаил Горбачев не сожалеет о перестройке и считает, что одной из ее важнейших составляющих было новое внешнеполитическое мышление.
ТАСС 03:01
Политика

Бывший министр Украины предсказал скорый развал страны

Бывший глава Минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.
Известия 04:18
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Джордж Буш: США переживают неспокойные времена

Бывший президент США Джордж Буш — младший назвал беспокойными временами период, который в настоящее время переживает его страна.
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Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с 90-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР и композитора Александру Пахмутову с 90-летием.
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Футбол

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Определены песни, которые не надоедает слушать до конца

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РБК 00:15
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У преподавателя петербургского вуза нашли рюкзак с отрубленными руками

В Санкт-Петербурге заведено уголовное дело в отношении мужчины, в рюкзаке которого нашли отчлененные руки.
Газета.Ru 04:25
Общество

Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР

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РБК вчера в 19:30
Общество

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В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
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Политика

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Газета.Ru вчера в 13:15
Здоровье

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Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион назвала москалями всех украинцев, которые говорят на русском языке.
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Глава ФАС спрогнозировал снижение тарифов ЖКХ

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил о стабилизации тарифов ЖКХ в регионах благодаря внесенным в законодательство изменениям.
Свободная Пресса вчера в 10:30
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