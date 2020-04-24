Коронавирус
RuNews24.ruУправделами Московской патриархии Дионисий заразился коронавирусом
Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) заболел коронавирусом и был госпитализирован в инфекционную больницу. Об этом сообщил Telegram-канал Рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по ситуации с коронавирусом в церковных учреждениях.
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СМИ: управделами Московской патриархии митрополита Дионисия госпитализировали с коронавирусом
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Ранее экономисты Deutsche Bank спрогнозировали, что ликвидных средств ФНБ может хватить чуть больше чем на два года, если стоимость нефти Urals будет оставаться на отметке в 15 долларов за баррель.
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В Испании ученые опубликовали предварительный результат исследования о том, как коронавирус попал на территорию страны и как возник испанский штамм COVID-19.
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На Украине побит антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки.
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Напомним, что Минобрнауки с 16 марта рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение, чтобы препятствовать распространению COVID-19.
RuNews24.ru 22 апреля в 06:22