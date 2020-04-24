Коронавирус
ТАССУправляющий делами РПЦ митрополит Дионисий заразился коронавирусом
Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) заразился коронавирусной инфекцией и проходит лечение в стационаре.
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СМИ: управделами Московской патриархии митрополита Дионисия госпитализировали с коронавирусом
Московский Комсомолец04:55
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Общество
Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа
Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 03:16
Общество
Путин рассказал о рисках для автопрома на фоне эпидемии коронавируса
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в российской автомобильной промышленности и поддержке отрасли.
REGNUM 07:23
Армия и оружие
В ВС России создали группировку военных для борьбы с коронавирусом
Ранее Сергей Шойгу заявил, что вооружённые силы страны создали резерв из 10 тыс. военных и 3,5 тыс. единиц техники для помощи регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:38
Общество
Глава ГУМВД по Новосибирской области Стерликов подал в отставку
Начальник ГУМВД по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов подал главе МВД рапорт об отставке с должности, сообщил РИА Новости в пятницу представитель главка.
РИА Новости 06:38
Музыка
Музыканты The Rolling Stones выпустили клип про город-призрак
Лондон, 24 апреля 2020, 08:37 — REGNUM Новый сингл Living in a Ghost Town («Жизнь в городе-призраке»), впервые за последние восемь лет, выпустила британская рок-группа The Rolling Stones.
REGNUM 01:37
Происшествия
Следствие просит арестовать экс-депутата Волчека и бизнесмена Плиева
Следком РФ попросил Пресненский суд Москвы отправить в СИЗО экс-парламентария Дениса Волчека.
News.ru 07:18
Общество
Матвиенко заявила о необходимости реформировать систему ОМС
Эпидемия коронавируса показала, что систему обязательного медицинского страхования в России необходимо реформировать.
Rambler News Service 07:13
Культура
Вышла финальная серия нового «Простоквашино»
Культуромания 01:29
Здоровье
За сутки на Дону еще 64 человека заболели коронавирусом
По информации Роспотребнадзора на 10:30, пятницы, 24 апреля на территории Ростовской области подтверждено 64 новых случая заражения COVID-19.
Kursk.com 05:19
Общество
В Курганскую область ограничили въезд из других регионов
В Курганской области установлено ограничение на въезд людей, не имеющих прописку в регионе.
Коммерсантъ Челябинск 07:35
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Политика
Саакашвили согласился стать вице-премьером Украины
Политик Михаил Саакашвили согласился на предложение президента Украины Владимира Зеленского занять пост вице-премьера по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.
BFM.ru 04:50
Общество
Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Политика
Путин призвал сберечь рабочие места в автопроме
Прежде всего, отметил он, это опасно рисками сокращения рабочих мест и снижением заработной платы.
Известия 07:24
Общество
В Калининградской области откроют непродовольственные магазины
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что непродовольственные магазины в Калининградской области откроются 29 апреля.
RT на русском 06:54
Политика
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции после 30 апреля.
Lenta.ru 06:21
Общество
Комаровский назвал правила посещения магазина в условиях пандемии
ToDay News Ufa 02:10
Экономика
Инвесторы подадут в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI
Инвесторы готовят коллективный иск к Московской бирже из-за остановки торгов по контракту на нефть WTI 20 апреля.
РБК 06:48
Происшествия
В Челябинской области отмечен существенный рост случаев коронавируса
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о существенном приросте случаев коронавирусной инфекции в регионе за сутки.
RT на русском вчера в 03:23
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Экономика
Российские туроператоры вернут деньги за несостоявшиеся поездки
Если агентство откажется возвращать средства, документы можно будет передать в суд.
Кубань 24 вчера в 04:55
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
Политика
В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете
В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
Политика
Байден считает, что Трамп постарается отменить президентские выборы
Бывший вице-президент США Джо Байден, который, вероятно, станет соперником Дональда Трампа на выборах президента США, считает, что глава государства постарается отменить голосование из-за пандемии коронавируса.
Свободная Пресса 05:42
Политика
Лукашенко раскритиковал меры Европы по борьбе с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по обеспечению устойчивой работы экономики и соцсферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации подверг критике меры ряда стран Европы по борьбе с коронавирусом.
Парламентская газета вчера в 17:06
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Гаджеты
Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X не так похожи, как вам кажется
Как можно видеть, Ryzen 3 3100 использует оба блока CCX, то есть в каждом задействовано по два процессорных ядра из четырёх.
iXBT.com 05:04