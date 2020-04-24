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Общество Путин рассказал о рисках для автопрома на фоне эпидемии коронавируса Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в российской автомобильной промышленности и поддержке отрасли.

Армия и оружие В ВС России создали группировку военных для борьбы с коронавирусом Ранее Сергей Шойгу заявил, что вооружённые силы страны создали резерв из 10 тыс. военных и 3,5 тыс. единиц техники для помощи регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. 59

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Музыка Музыканты The Rolling Stones выпустили клип про город-призрак Лондон, 24 апреля 2020, 08:37 — REGNUM Новый сингл Living in a Ghost Town («Жизнь в городе-призраке»), впервые за последние восемь лет, выпустила британская рок-группа The Rolling Stones. 13

Финансы ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. 413

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Экономика Российские туроператоры вернут деньги за несостоявшиеся поездки Если агентство откажется возвращать средства, документы можно будет передать в суд.

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Политика Лукашенко раскритиковал меры Европы по борьбе с коронавирусом Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по обеспечению устойчивой работы экономики и соцсферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации подверг критике меры ряда стран Европы по борьбе с коронавирусом. 6