Коронавирус

ТАССТАССУправляющий делами РПЦ митрополит Дионисий заразился коронавирусом

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) заразился коронавирусной инфекцией и проходит лечение в стационаре.
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Глава патриаршей рабочей группы по борьбе с коронавирусом заболел COVID-19

Известия04:59

Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом

РИА Новости05:17

Управляющий делами РПЦ, митрополит Дионисий заразился коронавирусом

Эхо Москвы05:01

Управделами Московской патриархии митрополит Дионисий заразился COVID-19

РБК06:45

Управляющий делами РПЦ митрополит Дионисий заразился коронавирусом

ТАСС04:59

СМИ: управделами Московской патриархии митрополита Дионисия госпитализировали с коронавирусом

Московский Комсомолец04:55

Коронавирус подтвержден у Управляющего делами Московской Патриархии митрополита Воскресенского Дионисия

Тверская губерния04:41
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Общество

Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа

Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 03:16
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Общество

Путин рассказал о рисках для автопрома на фоне эпидемии коронавируса

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в российской автомобильной промышленности и поддержке отрасли.
REGNUM 07:23
Армия и оружие

В ВС России создали группировку военных для борьбы с коронавирусом

Ранее Сергей Шойгу заявил, что вооружённые силы страны создали резерв из 10 тыс. военных и 3,5 тыс. единиц техники для помощи регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Общество

Глава ГУМВД по Новосибирской области Стерликов подал в отставку

Начальник ГУМВД по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов подал главе МВД рапорт об отставке с должности, сообщил РИА Новости в пятницу представитель главка.
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Музыка

Музыканты The Rolling Stones выпустили клип про город-призрак

Лондон, 24 апреля 2020, 08:37 — REGNUM Новый сингл Living in a Ghost Town («Жизнь в городе-призраке»), впервые за последние восемь лет, выпустила британская рок-группа The Rolling Stones.
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Происшествия

Следствие просит арестовать экс-депутата Волчека и бизнесмена Плиева

Следком РФ попросил Пресненский суд Москвы отправить в СИЗО экс-парламентария Дениса Волчека.
News.ru 07:18
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Общество

Матвиенко заявила о необходимости реформировать систему ОМС

Эпидемия коронавируса показала, что систему обязательного медицинского страхования в России необходимо реформировать.
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Культура

Вышла финальная серия нового «Простоквашино»

Культуромания 01:29
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Здоровье

За сутки на Дону еще 64 человека заболели коронавирусом

По информации Роспотребнадзора на 10:30, пятницы, 24 апреля на территории Ростовской области подтверждено 64 новых случая заражения COVID-19.
Kursk.com 05:19
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Общество

В Курганскую область ограничили въезд из других регионов

В Курганской области установлено ограничение на въезд людей, не имеющих прописку в регионе.
Коммерсантъ Челябинск 07:35
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Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
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Политика

Саакашвили согласился стать вице-премьером Украины

Политик Михаил Саакашвили согласился на предложение президента Украины Владимира Зеленского занять пост вице-премьера по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.
BFM.ru 04:50
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Песков отреагировал на появление изображения Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 06:15
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Общество

Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
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Политика

Путин призвал сберечь рабочие места в автопроме

Прежде всего, отметил он, это опасно рисками сокращения рабочих мест и снижением заработной платы.
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Интернет

«Яндекс» запустил платформу для телевизоров со Smart TV

МИР 24 06:22
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Общество

В Калининградской области откроют непродовольственные магазины

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что непродовольственные магазины в Калининградской области откроются 29 апреля.
RT на русском 06:54
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Политика

Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции после 30 апреля.
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Общество

Комаровский назвал правила посещения магазина в условиях пандемии

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Экономика

Инвесторы подадут в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI

Инвесторы готовят коллективный иск к Московской бирже из-за остановки торгов по контракту на нефть WTI 20 апреля.
РБК 06:48
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Происшествия

В Челябинской области отмечен существенный рост случаев коронавируса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о существенном приросте случаев коронавирусной инфекции в регионе за сутки.
RT на русском вчера в 03:23
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
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Экономика

Российские туроператоры вернут деньги за несостоявшиеся поездки

Если агентство откажется возвращать средства, документы можно будет передать в суд.
Кубань 24 вчера в 04:55
Происшествия

Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
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Политика

В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете

В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
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Политика

Байден считает, что Трамп постарается отменить президентские выборы

Бывший вице-президент США Джо Байден, который, вероятно, станет соперником Дональда Трампа на выборах президента США, считает, что глава государства постарается отменить голосование из-за пандемии коронавируса.
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Политика

Лукашенко раскритиковал меры Европы по борьбе с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по обеспечению устойчивой работы экономики и соцсферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации подверг критике меры ряда стран Европы по борьбе с коронавирусом.
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Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
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Как можно видеть, Ryzen 3 3100 использует оба блока CCX, то есть в каждом задействовано по два процессорных ядра из четырёх.
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