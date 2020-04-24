Коронавирус
RuNews24.ruУправделами Московской патриархии Дионисий заразился коронавирусом
Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) заболел коронавирусом и был госпитализирован в инфекционную больницу. Об этом сообщил Telegram-канал Рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по ситуации с коронавирусом в церковных учреждениях.
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СМИ: управделами Московской патриархии митрополита Дионисия госпитализировали с коронавирусом
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