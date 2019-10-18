Экономика
Газета.RuУпрощенное гражданство России привлекло всего одного инвестора
Согласно закону о гражданстве, облегченный порядок принятия в гражданство России действует для лиц, которые являются инвесторами, чья доля вклада в уставный (складочный) капитал российского юридического лица, осуществляющего деятельность в установленных видах экономической деятельности, составляет не менее 10% непрерывно не менее трех лет.
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Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета вчера в 01:30
Происшествия
В США тело модели нашли в залитом бетоном ящике
Газета.Ru 01:37
Происшествия
Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане
Газета.Ru вчера в 11:30
Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29
Общество
Россияне едят слишком много яиц
Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
Вести.Ru 02:38
Наука
Мумии поведали, чем болели люди в древности
Изучение болезней по мумиям превратилось в отдельную науку — палеопатологию, на службе которой имеются такие современные инструменты, как генетический анализ, компьютерная и магнитно-резонансная томография.
Pravda.Ru вчера в 10:49
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 17 октября.
RT на русском вчера в 01:07
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
Происшествия
Начальник полиции Дорогомилово задержан в Москве за взятку
Речь идет о двух высокопоставленных офицеров из отдела МВД по московскому району Дорогомилово.
Газета.Ru 03:10
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака
Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Woman.ru вчера в 01:56
Шоу-бизнес
Лобода в свой день рождения опубликовала совместное фото с Линдеманном
Кадр с лидером Rammstein дал поклонникам повод для новых слухов вокруг звездной пары. Светлана Лобода празднует 37-й день рождения.
Пятый канал 03:30
Общество
Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Хоккей
Зыков дисквалифицирован на 20 матчей НХЛ за употребление допинга
Нападающий «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков дисквалифицирован на матчей 20 по решению НХЛ.
Metaratings вчера в 14:30
Армия и оружие
Передача курдами России секретов спецназа США встревожила Пентагон
Военное ведомство США серьёзно обеспокоено возможностью «слива» курдами секретов подготовки американского спецназа.
News.ru вчера в 11:39
Общество
В Каталонии пройдет всеобщая забастовка
ТАСС вчера в 17:03
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов.
РИА Новости вчера в 20:40
Политика
Саммит Евросоюза одобрил новое соглашение по Brexit
Саммит Европейского союза утвердил договоренность о параметрах выхода Британии из объединения и его дату — 1 ноября, если Лондон своевременно ратифицирует все документы.
Парламентская газета вчера в 13:01
Общество
ЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид
Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что за девять месяцев 2019 года было выявлено 240 организаций с признаками финансовых пирамид.
RT на русском 01:20
Космос
Ученые: Млечный Путь «ворует» газ у других галактик
Млечный Путь, по мнению специалиста, использует гравитационное притяжение в целях наполнения себя газами из более мелких ближайших галактик, то есть, попросту "ворует" его у соседей.
OAnews 15 октября в 11:02
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Lenta.ru вчера в 09:11
Политика
Кремль прокомментировал требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование Киева распустить самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
Вечерняя Москва 16 октября в 06:52
Экономика
Минимальную цену на сахар предложили ввести в России
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) порекомендовала России установить минимальную цену на сахар, чтобы сделать его производство более рентабельным.
Известия 03:32
Происшествия
Учительница начальных классов умерла в Челябинске во время занятий
Учитель начальных классов челябинской общеобразовательной школы №39, которой был 61 год, умерла накануне во время занятий.
ТАСС 03:03
Шоу-бизнес
Навка публично призналась в любви к мужу в день его рождения
Навка публично призналась в любви к мужу в день его рождения Знаменитая фигуристка продемонстрировала нежные чувства в адрес своего не менее известного супруга.
Экспресс газета вчера в 14:55
Гаджеты
Huawei Watch GT 2 приехали в Россию
Компания Huawei объявила о старте предзаказов на умные часы Huawei Watch GT 2, продажа которых в России стартует 24 октября.
Профиль вчера в 13:57
Финансы
Набиуллина не исключила «более решительного» снижения ключевой ставки
ЦБ предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, но в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей допускает её более решительное снижение.
RT на русском 03:39