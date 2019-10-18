Экономика

Газета.RuГазета.RuУпрощенное гражданство России привлекло всего одного инвестора

Согласно закону о гражданстве, облегченный порядок принятия в гражданство России действует для лиц, которые являются инвесторами, чья доля вклада в уставный (складочный) капитал российского юридического лица, осуществляющего деятельность в установленных видах экономической деятельности, составляет не менее 10% непрерывно не менее трех лет.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Упрощённое российское гражданство привлекло только одного инвестора

News.ru03:43

Правом на получение упрощенного гражданства РФ за 2,5 года воспользовался только один инвестор

DP.RU03:30

Упрощенное гражданство России привлекло только одного инвестора

АБН03:06

Упрощенное гражданство России привлекло всего одного инвестора

Газета.Ru01:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 03:59, Ашберн
Шоу-бизнес

Леди Гага запрыгнула на фаната и рухнула со сцены

Lenta.ru 03:41
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Российская газета вчера в 01:30
Происшествия

В США тело модели нашли в залитом бетоном ящике

Газета.Ru 01:37
Происшествия

Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане

Газета.Ru вчера в 11:30
Культура

Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной

Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29
Общество

Россияне едят слишком много яиц

Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
Вести.Ru 02:38
Наука

Мумии поведали, чем болели люди в древности

Изучение болезней по мумиям превратилось в отдельную науку — палеопатологию, на службе которой имеются такие современные инструменты, как генетический анализ, компьютерная и магнитно-резонансная томография.
Pravda.Ru вчера в 10:49
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 17 октября.
RT на русском вчера в 01:07
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
Происшествия

Начальник полиции Дорогомилово задержан в Москве за взятку

Речь идет о двух высокопоставленных офицеров из отдела МВД по московскому району Дорогомилово.
Газета.Ru 03:10
Шоу-бизнес

Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака

Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Woman.ru вчера в 01:56
Шоу-бизнес

Лобода в свой день рождения опубликовала совместное фото с Линдеманном

Кадр с лидером Rammstein дал поклонникам повод для новых слухов вокруг звездной пары. Светлана Лобода празднует 37-й день рождения.
Пятый канал 03:30
Общество

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Хоккей

Зыков дисквалифицирован на 20 матчей НХЛ за употребление допинга

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков дисквалифицирован на матчей 20 по решению НХЛ.
Metaratings вчера в 14:30
Армия и оружие

Передача курдами России секретов спецназа США встревожила Пентагон

Военное ведомство США серьёзно обеспокоено возможностью «слива» курдами секретов подготовки американского спецназа.
News.ru вчера в 11:39
Общество

В Каталонии пройдет всеобщая забастовка

ТАСС вчера в 17:03
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов.
РИА Новости вчера в 20:40
Фигурное катание

Туктамышева и Щербакова сразятся на первом этапе Гран-при

Газета.Ru 02:36
Политика

Саммит Евросоюза одобрил новое соглашение по Brexit

Саммит Европейского союза утвердил договоренность о параметрах выхода Британии из объединения и его дату — 1 ноября, если Лондон своевременно ратифицирует все документы.
Парламентская газета вчера в 13:01
Происшествия

Следователи направили в суд дело о смерти актера Марьянова

REGNUM 03:47
Общество

ЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид

Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что за девять месяцев 2019 года было выявлено 240 организаций с признаками финансовых пирамид.
RT на русском 01:20
Космос

Ученые: Млечный Путь «ворует» газ у других галактик

Млечный Путь, по мнению специалиста, использует гравитационное притяжение в целях наполнения себя газами из более мелких ближайших галактик, то есть, попросту "ворует" его у соседей.
OAnews 15 октября в 11:02
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
Политика

Кремль прокомментировал требование Киева распустить ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование Киева распустить самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
Вечерняя Москва 16 октября в 06:52
Экономика

Минимальную цену на сахар предложили ввести в России

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) порекомендовала России установить минимальную цену на сахар, чтобы сделать его производство более рентабельным.
Известия 03:32
Происшествия

Учительница начальных классов умерла в Челябинске во время занятий

Учитель начальных классов челябинской общеобразовательной школы №39, которой был 61 год, умерла накануне во время занятий.
ТАСС 03:03
Шоу-бизнес

Навка публично призналась в любви к мужу в день его рождения

Навка публично призналась в любви к мужу в день его рождения Знаменитая фигуристка продемонстрировала нежные чувства в адрес своего не менее известного супруга.
Экспресс газета вчера в 14:55
Политика

Трамп сообщил о близости США и Италии со времен Древнего Рима

РБК 01:47
Гаджеты

Huawei Watch GT 2 приехали в Россию

Компания Huawei объявила о старте предзаказов на умные часы Huawei Watch GT 2, продажа которых в России стартует 24 октября.
Профиль вчера в 13:57
Финансы

Набиуллина не исключила «более решительного» снижения ключевой ставки

ЦБ предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, но в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей допускает её более решительное снижение.
RT на русском 03:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное