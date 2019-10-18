Экономика
Газета.RuУпрощенное гражданство России привлекло всего одного инвестора
Согласно закону о гражданстве, облегченный порядок принятия в гражданство России действует для лиц, которые являются инвесторами, чья доля вклада в уставный (складочный) капитал российского юридического лица, осуществляющего деятельность в установленных видах экономической деятельности, составляет не менее 10% непрерывно не менее трех лет.
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Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика
В Белом доме объяснили причины заморозки военной помощи Украине
США решили приостановить военную помощь Украине в связи с коррупцией в этой стране и нежеланием других стран оказывать такую поддержку, заявил и.о. руководителя администрации американского лидера Дональда Трампа Мик Малвейни.
Газета.Ru 05:06
Происшествия
Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга
В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 05:05
Общество
Минприроды планирует запретить выбрасывать батарейки в мусоропроводы
В России могут запретить выбрасывать использованные батарейки в урны и мусоропроводы.
Парламентская газета 03:22
Общество
На Украине объяснили новые правила отбора на «Евровидение»
По новым правилам, на «Евровидение» поехать не смогут не только выступавшие в России с 2014 года артисты, но и те, кто въезжал в Крым после его воссоединения с Россией.
REGNUM 05:07
Экономика
С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению
В рамках тестирования законодательной инициативы министерства Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и «Тинькофф банк» в пяти регионах России начнут оказывать гражданам ряд бесплатных госуслуг, включая получение пенсии и материнского капитала, оформление ИП, регистрацию в качестве страхователя.
RT на русском 16 октября в 22:34
Шоу-бизнес
Алена Шишкова отреагировала на рождение сына у Тимати
16 октября у Тимати и Анастасии Решетовой родился сын. Радостную новость рэпер объявил, опубликовав снимок с новорожденным в инстаграме.
ОК! 04:57
Шоу-бизнес
Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за миллиардера
Даша Жукова вышла замуж за Ставроса Ниархоса. Свадьба бывшей жены Романа Абрамовича и греческого миллиардера прошла в Париже.
Комсомольская правда вчера в 11:45
Шоу-бизнес
Леди Гага запрыгнула на фаната и рухнула со сцены
Фанат взял артистку на руки, та обхватила его ногами. Мужчина не удержал Гагу и вместе с ней рухнул со сцены.
Lenta.ru 03:41
Армия и оружие
Турция возобновила операцию в Сирии вопреки соглашению с США
Турция возобновила атаки на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение с США о временном прекращении операции "Источник мира".
Газета.Ru 04:03
Происшествия
На Урале простились с убитой из-за машины девушкой
Сотни людей пришли сегодня к церкви в Каменске-Уральском, чтобы проститься с 27-летней Ксенией, жестоко убитой из-за автомобиля.
Российская газета 03:32
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Шоу-бизнес
Саша Савельева продемонстрировала подтянутую фигуру после родов
В комментариях поклонники восхитились фигурой певицы и отметили, что она похожа на своего мужа, словно сестра.
Discover24 15 октября в 07:49
Политика
Пучдемон добровольно пришел в прокуратуру Бельгии
Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон пришел в правоохранительные органы Бельгии в сопровождении своих адвокатов.
Московский Комсомолец 04:32
Общество
Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Единоборства
Российский боец ММА проиграл нокаутом за 29 секунд на турнире PFL
Российский боец ММА Мовлид Хайбулаев потерпел поражение на турнире PFL 8, который прошел в Лас-Вегасе.
Матч ТВ 05:08
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Lenta.ru вчера в 09:11
Общество
Турчак предложил внедрить электронное взаимодействие жильцов с УК
Чтобы люди имели удобный доступ к актуальной информации об услугах и тарифах, могли получить услуги онлайн, заключить договоры с обслуживающими компаниями, рассчитать плату, получить информацию о важных событиях.
РИА Новости 04:38
Армия и оружие
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
ТАСС вчера в 20:35
Происшествия
Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Челябинске
В школе №39 в Челябинске учительница умерла во время прослушивания стихотворений в актовом зале. Об этом сообщает местный портал 74.ru.
Газета.Ru 04:20
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака
Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Woman.ru вчера в 01:56
Космос
Рогозин анонсировал пуски «очень конкурентной» ракеты с Байконура
РИА Новости 16 октября в 07:49
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 16 октября в 11:57
Общество
Россияне едят слишком много яиц
Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
Вести.Ru 02:38
Транспорт
В Смольном пообещали сохранить маршруты между Петербургом и областью
По представленному проекту транспортной реформы, проведение которой планируется в Северной столице летом следующего года, ряд важных для сообщения города и области маршрутов будут отменены.
Gazeta.SPb вчера в 15:03
Армия и оружие
National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Наука
Мутация в гене уменьшила потребность людей и мышей во сне
По словам исследователей, причина состоит в мутации гена ADRB1, отвечающий за качество и продолжительность сна.
МедиаПоток вчера в 11:14
Общество
В парижском зоопарке обнаружили существо без мозга, имеющее 720 полов
Больше всего поражает, что у существа нет мозга, но есть способность к обучению.
РБК вчера в 08:17