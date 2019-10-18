Согласно закону о гражданстве, облегченный порядок принятия в гражданство России действует для лиц, которые являются инвесторами, чья доля вклада в уставный (складочный) капитал российского юридического лица, осуществляющего деятельность в установленных видах экономической деятельности, составляет не менее 10% непрерывно не менее трех лет.

Упрощенное гражданство России привлекло всего одного инвестора

Политика Путин предложил отменить международный взнос России Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.

Политика В Белом доме объяснили причины заморозки военной помощи Украине США решили приостановить военную помощь Украине в связи с коррупцией в этой стране и нежеланием других стран оказывать такую поддержку, заявил и.о. руководителя администрации американского лидера Дональда Трампа Мик Малвейни.

Происшествия Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.

Общество Минприроды планирует запретить выбрасывать батарейки в мусоропроводы В России могут запретить выбрасывать использованные батарейки в урны и мусоропроводы.

Общество На Украине объяснили новые правила отбора на «Евровидение» По новым правилам, на «Евровидение» поехать не смогут не только выступавшие в России с 2014 года артисты, но и те, кто въезжал в Крым после его воссоединения с Россией.

Экономика С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению В рамках тестирования законодательной инициативы министерства Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и «Тинькофф банк» в пяти регионах России начнут оказывать гражданам ряд бесплатных госуслуг, включая получение пенсии и материнского капитала, оформление ИП, регистрацию в качестве страхователя.

Шоу-бизнес Алена Шишкова отреагировала на рождение сына у Тимати 16 октября у Тимати и Анастасии Решетовой родился сын. Радостную новость рэпер объявил, опубликовав снимок с новорожденным в инстаграме.

Шоу-бизнес Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за миллиардера Даша Жукова вышла замуж за Ставроса Ниархоса. Свадьба бывшей жены Романа Абрамовича и греческого миллиардера прошла в Париже.

Шоу-бизнес Леди Гага запрыгнула на фаната и рухнула со сцены Фанат взял артистку на руки, та обхватила его ногами. Мужчина не удержал Гагу и вместе с ней рухнул со сцены.

Армия и оружие Турция возобновила операцию в Сирии вопреки соглашению с США Турция возобновила атаки на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение с США о временном прекращении операции "Источник мира".

Происшествия На Урале простились с убитой из-за машины девушкой Сотни людей пришли сегодня к церкви в Каменске-Уральском, чтобы проститься с 27-летней Ксенией, жестоко убитой из-за автомобиля.

Политика На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.

Шоу-бизнес Саша Савельева продемонстрировала подтянутую фигуру после родов В комментариях поклонники восхитились фигурой певицы и отметили, что она похожа на своего мужа, словно сестра.

Политика Пучдемон добровольно пришел в прокуратуру Бельгии Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон пришел в правоохранительные органы Бельгии в сопровождении своих адвокатов.

Единоборства Российский боец ММА проиграл нокаутом за 29 секунд на турнире PFL Российский боец ММА Мовлид Хайбулаев потерпел поражение на турнире PFL 8, который прошел в Лас-Вегасе.

Общество Турчак предложил внедрить электронное взаимодействие жильцов с УК Чтобы люди имели удобный доступ к актуальной информации об услугах и тарифах, могли получить услуги онлайн, заключить договоры с обслуживающими компаниями, рассчитать плату, получить информацию о важных событиях.

Происшествия Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Челябинске В школе №39 в Челябинске учительница умерла во время прослушивания стихотворений в актовом зале. Об этом сообщает местный портал 74.ru.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Шоу-бизнес Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.

Происшествия Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве «17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.

Здоровье Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».

Общество Россияне едят слишком много яиц Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.

Транспорт В Смольном пообещали сохранить маршруты между Петербургом и областью По представленному проекту транспортной реформы, проведение которой планируется в Северной столице летом следующего года, ряд важных для сообщения города и области маршрутов будут отменены.

Армия и оружие National Interest назвал российское «оружие Судного дня» Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".