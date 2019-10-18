Экономика

Газета.RuГазета.RuУпрощенное гражданство России привлекло всего одного инвестора

Согласно закону о гражданстве, облегченный порядок принятия в гражданство России действует для лиц, которые являются инвесторами, чья доля вклада в уставный (складочный) капитал российского юридического лица, осуществляющего деятельность в установленных видах экономической деятельности, составляет не менее 10% непрерывно не менее трех лет.
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Только один человек получил гражданство РФ по «инвестиционному» основанию

Красная весна04:11

Упрощённое российское гражданство привлекло только одного инвестора

News.ru03:43

Правом на получение упрощенного гражданства РФ за 2,5 года воспользовался только один инвестор

DP.RU03:30

Упрощенное гражданство России привлекло только одного инвестора

АБН03:06

Упрощенное гражданство России привлекло всего одного инвестора

Газета.Ru01:42
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Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика

В Белом доме объяснили причины заморозки военной помощи Украине

США решили приостановить военную помощь Украине в связи с коррупцией в этой стране и нежеланием других стран оказывать такую поддержку, заявил и.о. руководителя администрации американского лидера Дональда Трампа Мик Малвейни.
Газета.Ru 05:06
Происшествия

Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга

В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 05:05
Общество

Минприроды планирует запретить выбрасывать батарейки в мусоропроводы

В России могут запретить выбрасывать использованные батарейки в урны и мусоропроводы.
Парламентская газета 03:22
Общество

На Украине объяснили новые правила отбора на «Евровидение»

По новым правилам, на «Евровидение» поехать не смогут не только выступавшие в России с 2014 года артисты, но и те, кто въезжал в Крым после его воссоединения с Россией.
REGNUM 05:07
Экономика

С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению

В рамках тестирования законодательной инициативы министерства Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и «Тинькофф банк» в пяти регионах России начнут оказывать гражданам ряд бесплатных госуслуг, включая получение пенсии и материнского капитала, оформление ИП, регистрацию в качестве страхователя.
RT на русском 16 октября в 22:34
Шоу-бизнес

Алена Шишкова отреагировала на рождение сына у Тимати

16 октября у Тимати и Анастасии Решетовой родился сын. Радостную новость рэпер объявил, опубликовав снимок с новорожденным в инстаграме.
ОК! 04:57
Шоу-бизнес

Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за миллиардера

Даша Жукова вышла замуж за Ставроса Ниархоса. Свадьба бывшей жены Романа Абрамовича и греческого миллиардера прошла в Париже.
Комсомольская правда вчера в 11:45
Шоу-бизнес

Леди Гага запрыгнула на фаната и рухнула со сцены

Фанат взял артистку на руки, та обхватила его ногами. Мужчина не удержал Гагу и вместе с ней рухнул со сцены.
Lenta.ru 03:41
Армия и оружие

Турция возобновила операцию в Сирии вопреки соглашению с США

Турция возобновила атаки на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение с США о временном прекращении операции "Источник мира".
Газета.Ru 04:03
Происшествия

На Урале простились с убитой из-за машины девушкой

Сотни людей пришли сегодня к церкви в Каменске-Уральском, чтобы проститься с 27-летней Ксенией, жестоко убитой из-за автомобиля.
Российская газета 03:32
Политика

На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Шоу-бизнес

Саша Савельева продемонстрировала подтянутую фигуру после родов

В комментариях поклонники восхитились фигурой певицы и отметили, что она похожа на своего мужа, словно сестра.
Discover24 15 октября в 07:49
Политика

Пучдемон добровольно пришел в прокуратуру Бельгии

Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон пришел в правоохранительные органы Бельгии в сопровождении своих адвокатов.
Московский Комсомолец 04:32
Общество

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Единоборства

Российский боец ММА проиграл нокаутом за 29 секунд на турнире PFL

Российский боец ММА Мовлид Хайбулаев потерпел поражение на турнире PFL 8, который прошел в Лас-Вегасе.
Матч ТВ 05:08
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
Общество

Турчак предложил внедрить электронное взаимодействие жильцов с УК

Чтобы люди имели удобный доступ к актуальной информации об услугах и тарифах, могли получить услуги онлайн, заключить договоры с обслуживающими компаниями, рассчитать плату, получить информацию о важных событиях.
РИА Новости 04:38
Армия и оружие

Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах

ТАСС вчера в 20:35
Происшествия

Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Челябинске

В школе №39 в Челябинске учительница умерла во время прослушивания стихотворений в актовом зале. Об этом сообщает местный портал 74.ru.
Газета.Ru 04:20
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Шоу-бизнес

Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака

Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Woman.ru вчера в 01:56
Космос

Рогозин анонсировал пуски «очень конкурентной» ракеты с Байконура

РИА Новости 16 октября в 07:49
Происшествия

Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00
Здоровье

Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки

Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 16 октября в 11:57
Общество

Россияне едят слишком много яиц

Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
Вести.Ru 02:38
Транспорт

В Смольном пообещали сохранить маршруты между Петербургом и областью

По представленному проекту транспортной реформы, проведение которой планируется в Северной столице летом следующего года, ряд важных для сообщения города и области маршрутов будут отменены.
Gazeta.SPb вчера в 15:03
Армия и оружие

National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Наука

Мутация в гене уменьшила потребность людей и мышей во сне

По словам исследователей, причина состоит в мутации гена ADRB1, отвечающий за качество и продолжительность сна.
МедиаПоток вчера в 11:14
Общество

В парижском зоопарке обнаружили существо без мозга, имеющее 720 полов

Больше всего поражает, что у существа нет мозга, но есть способность к обучению.
РБК вчера в 08:17
Как работают Яндекс.Новости?
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