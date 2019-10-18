Общество

Газета.RuГазета.RuУпрощенное гражданство России привлекло всего одного инвестора

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Согласно закону о гражданстве, облегченный порядок принятия в гражданство России действует для лиц, которые являются инвесторами, чья доля вклада в уставный (складочный) капитал российского юридического лица, осуществляющего деятельность в установленных видах экономической деятельности, составляет не менее 10% непрерывно не менее трех лет.
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Экономика

«Мечел» обратился за помощью к Козаку

«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
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Газета.Ru вчера в 11:30
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Российская газета вчера в 01:30
Армия и оружие

National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Происшествия

На двоих жителей Курил напала медведица

На двоих жителей Курил напала медведица.
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Происшествия

В Новосибирске после взрыва газового баллона загорелись дома

Известия 01:22
Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Армия и оружие

Трамп заявил о «полном контроле» над ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг о "полном контроле" над террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
ТАСС вчера в 19:58
Общество

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Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк назвала время и дату для коллективной молитвы

Семья звезды поддержала эту идею, отметив, что такая молитва будет очень сильной, а энергетический посыл будет точно услышан.
Телепрограмма 00:14
Шоу-бизнес

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Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
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Футбол

Матч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря

Sport24.ru вчера в 15:38
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В Каменске-Уральском прощаются с убитой Ксенией Каторгиной

В Каменске-Уральском прощаются с 27-летней Ксенией Каторгиной, убитой из-за ее машины Audi Q5, которую девушка хотела продать.
Znak.com 01:55
Политика

Путин предложил отказаться от одного из международных взносов России

Президент России Владимир Путин предложил отказаться от признания деятельности комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооружённых конфликтах, в которой нет российского представителя.
RT на русском 00:29
Общество

В США закроют крупнейшую в мире тюрьму

В американском штате Нью-Йорк власти приняли решение закрыть самую крупную в мире исправительную колонию на острове Райкерс.
Lenta.ru вчера в 22:19
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В США тело модели нашли в залитом бетоном ящике

Газета.Ru 01:37
Кино

Российский мультфильм вошел в лонг-лист «Оскара»

Российские зрители увидели мультфильм в кинотеатрах в апреле 2018 года, а весь мир – через год.
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В Перми с рабочим визитом находится полпред Президента РФ в ПФО

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров 17 октября прибыл в Пермский край с рабочим визитом.
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Политика

Экс-соратник Порошенко смог улететь до задержания за пределы Украины

Бывший нардеп и соратник Петра Порошенко Игорь Кононенко смог улететь с территории Украины из аэропорта Борисполь.
РЕН ТВ вчера в 19:06
Экономика

ЦБ допустил более решительное снижение ключевой ставки

Центральный Банк России, обычно предпочитающий незначительные шаги в изменении ставки, допускает более решительное ее снижение.
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Губернатор Токио в шутку предложила провести Олимпиаду на Курилах

РИА Новости вчера в 11:24
Общество

Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор готовит законопроект, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их вовсе хотят запретить.
Известия вчера в 19:35
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Происшествия

Силовики отпустили задержанного в Мексике сына наркобарона «Коротышки»

Правоохранительные органы Мексики допустили бегство Овидио Гусмана Лоэры, сына наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по кличке "Коротышка", сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
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Общество

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказались более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Экономика

Росстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян

Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) за III квартал 2019 года, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.
ТАСС вчера в 11:05
Шоу-бизнес

Даша Жукова снова вышла замуж за миллиардера

Бывшая супруга Романа Абрамовича Даша Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Свадьба молодых прошла в Париже.
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Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве

Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 16:42
Армия и оружие

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В 2018-2019 годах на патрульных катерах погранслужбы на Дальнем Востоке несколько раз останавливались двигатели из-за сбоев электронной системы управления.
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Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Коммерсантъ вчера в 16:38
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