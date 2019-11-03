Недвижимость
Областная газетаУрФО назвали самым благоприятным регионом для взятия ипотеки
Лидером рейтинга оказался Уральский федеральный округ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на исследование одного из коммерческих банков, именно в УрФО сложились самые благоприятные условия для покупки квартиры в ипотеку. На это указывает выгодное соотношение средней заработной платы и платежей по кредиту.
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Самые благоприятные условия для покупки квартиры в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе, где отмечается наиболее удачное соотношение средней зарплаты и платежей по ипотеке, показало исследование Райффайзенбанка (есть в распоряжении ТАСС).ТАССвчера в 02:07
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Уральский федеральный округ стал регионом с самой доступной ипотекой в стране
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