Общество
ТАССУрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.
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Ректор УрГЭУ заявил, что за студентом, подписанным на ЛГБТ-группу, следили, потому что он сирота
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