Общество

Lenta.ruLenta.ruУраган «Дориан» обрушился на Багамские острова

Ураган «Дориан» достиг побережья Багамских островов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Национального центра США по слежению за ураганами. Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако.
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Ураган «Дориан» достиг максимальной категории опасности

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РЕН ТВвчера в 07:35
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 18:24, Вашингтон
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