Ураган «Дориан» достиг побережья Багамских островов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Национального центра США по слежению за ураганами. Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако.

Экономика Кипр досрочно погасил долг перед Россией Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.

Происшествия В Москве задержан журналист Илья Азар Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.

Авто Bugatti Chiron поставил новый рекорд скорости Опытный образец автомобиля Bugatti Chiron, модификация которого близка к серийной, побил рекорд скорости, разогнавшись до 304,773 мили в час (490,484 км/ч).

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Происшествия На Эльбрусе альпинисты спасли подростка На вершине Эльбруса альпинисты — победители конкурса «Лидеры России» — спасли 17-летнего школьника из Череповца.

Шоу-бизнес Поклонская прокомментировала развод Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Общество Школа с рекордным количеством первых классов открылась в Краснодаре В учебном учреждении сформированы 100 классов, 24 из них - первые: от "А" до "Ш". Из-за большого количества учащихся в школе-рекордсмене прошли четыре торжественные линейки.

Общество Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».

Армия и оружие Перестрелка произошла между военными и боевиками в Тунисе Силы безопасности Туниса вступили в перестрелку с членами вооруженных бандитских группировок в провинции эль-Касрейн возле границ с Алжиром.

Общество Умерла переводчица Корана на русский язык Валерия Порохова Умерла религиозный мусульманский общественный деятель, переводчица Священного Корана на русский язык Валерия-Иман Порохова, сообщается на сайте Совета муфтиев России.

Общество Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Происшествия Испанцы нашли на яхте россиянина и 800 килограммов кокаина Испанские силовики перехватили в Атлантическом океане яхту с почти 800 килограммами кокаина.

Политика Фреска с изображением Захарченко появилась в итальянском Турине Глава представительства ДНР в Италии Маурицио Марроне сообщил, что фреска с изображением первого главы самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Александра Захарченко появилась в Турине.

Происшествия В Ленинградской области девять лошадей погибли при пожаре в конюшне "Пожар был очень большой силы, и хотя противопожарные службы приехали достаточно быстро, три строения выжжены дотла, а все лошади, которые находились на конюшне, погибли", - рассказала Светлана.

Политика Джонсон выступил категорически против переноса срока Brexit Глава британского правительства Борис Джонсон в понедельник выступил против очередного переноса сроков выхода страны из ЕС.

Происшествия Из горящей квартиры в центре Москвы спасли троих детей Спасатели вынесли троих детей из горящей квартиры в центре Москвы.

Политика Лукашенко не ездит на работу на велосипеде из-за Зеленского Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не ездит на работу на велосипеде из-за того, что такое обещание давал украинский президент Владимир Зеленский.