Общество
Lenta.ruУраган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Ураган «Дориан» достиг побережья Багамских островов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Национального центра США по слежению за ураганами. Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако.
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Ураган «Дориан»: Трамп призвал молиться за жителей Багамских островов
Московский Комсомолецвчера в 20:14
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 15:23, Вашингтон
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Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
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