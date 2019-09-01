Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью. "Молитесь за Абако, потому что Дориан пришел", — говорится в подписи к одному из роликов. На опубликованных кадрах ветер гнет деревья, а водяной поток затапливает город на острове Абако.

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