Общество
РИА НовостиВ Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью. "Молитесь за Абако, потому что Дориан пришел", — говорится в подписи к одному из роликов. На опубликованных кадрах ветер гнет деревья, а водяной поток затапливает город на острове Абако.
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Ураган «Дориан» достиг катастрофических масштабов и скорости 257 км в час
Евразия Daily01 сентября в 09:25
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 02:13, Вашингтон
Происшествия
В Забайкалье военный утонул в танке на полигоне
Российская газета 02:07
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
РИА Новости 01:20
Экономика
Кипр досрочно погасил долг перед Россией
Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru вчера в 12:31
Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
Интерфакс вчера в 14:31
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Ведомости вчера в 17:17
Общество
Трутнев оценил оформление выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ
Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев отметил положительные изменения в оформлении павильонов дальневосточных регионов на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:38
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма
"Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд, насколько я помню больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины", - пояснил он.
Газета.Ru вчера в 23:49
Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Экономика
Промопроизводство замедлило рост
За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.
Коммерсантъ вчера в 18:54
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Газета.Ru 02:08
Политика
Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК вчера в 06:33
Экономика
Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине.
RT на русском вчера в 21:30
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 01 сентября в 07:35
Футбол
Бендтнер перешел в «Копенгаген»
Спорт-Экспресс вчера в 20:06
Финансы
Доля краткосрочных вкладов россиян за год упала в полтора раза
Доля краткосрочных банковских вкладов россиян за год снизилась в полтора раза — с 50% до 30%.
Известия вчера в 13:30
Общество
В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.
Российская газета 01:46
Политика
Польшу раскритиковали за игнорирование Холокоста
Израильская газета Haaretz раскритиковала Польшу за то, что на мероприятих, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, о геноциде евреев «не было сказано ни слова».
Взгляд.ру 02:08
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
В качестве ограничений при регистрации самовольно захваченных участков государство обозначило: срок возделывания не менее 15 лет; отсутствие споров с соседями; площадь не более 10% от законного участка земли (если администрацией региона не установлены иные лимиты); отсутствие претензий со стороны органов власти.
Южный Федеральный 01 сентября в 01:27
Футбол
«Ростов» могут выселить с «Ростов-Арены»
Вести.Ru вчера в 13:36
Происшествия
В Кабуле число погибших в результате взрыва увеличилось до 16 человек
Число погибших в результате мощного взрыва, прогремевшего в понедельник в столице Афганистана, увеличилось до 16 человек, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.
Российская газета 00:04
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Культура
Книгу в честь 80-летия ВДНХ представят на Московской международной книжной ярмарке
С 4 по 8 сентября в 75-м павильоне ВДНХ пройдет знаменитая Московская международная книжная ярмарка.
Глас Народа вчера в 07:16
Общество
В Москве выявлено превышение нитратов в укропе
Эксперты Роспотребнадзора выявили в столичных магазинах превышение традиционного содержания магния, натрия, калия и кальция в образцах укропа, петрушки и зеленого лука, в укропе также обнаружено повышенное содержание нитратов.
Вести.Ru вчера в 20:33
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Политика
WP узнала о готовящейся конгрессменами новой проверке Трампа
Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США намерен провести масштабное расследование по вопросу о тайных выплатах президентом Дональдом Трампом денег женщинам, с которыми у него ранее были отношения, в обмен на молчание, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Интерфакс вчера в 22:11
Энергетика
Орешкин заявил о готовности России к нефти по $40 за баррель
Оптимальная для российской экономики цена на нефть — $60 за баррель, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью ТАСС.
РБК 01 сентября в 19:23
Происшествия
30 человек отравились шаурмой в Одесской области
В Одесской области 30 человек попали в больницу из-за шаурмы.
Газета.Ru 01:38