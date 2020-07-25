Ураган «Ханна» достиг побережья Техаса
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CNN сообщает, что ураган в этом году начался раньше чем обычно. Первые ураганы в Атлантике чаще всего происходят в августе.В источнике
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