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РБК
РБК

Ураган «Ханна» достиг побережья Техаса

CNN сообщает, что ураган в этом году начался раньше чем обычно. Первые ураганы в Атлантике чаще всего происходят в августе.В источнике
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РИА Новости

Власти штата Техас просят Трампа ввести режим ЧС из-за урагана «Ханна»

РИА Новости22:41
Телеканал 360°

Ураган «Ханна» достиг побережья Техаса

Телеканал 360°19:54
ТАСС

Губернатор Техаса ввел режим чрезвычайной ситуации из-за урагана «Ханна»

ТАСС21:49
REGNUM

В Техасе ввели режим ЧС из-за урагана «Ханна»

REGNUM22:24
RT на русском

В Техасе предпринимают меры по реагированию на ураган «Ханна»

RT на русском22:35
Газета.Ru

Ураган «Ханна» со скоростью ветра 150 км/ч приблизился к побережью Техаса

Газета.Ru20:21
РЕН ТВ

Тропический шторм «Ханна» у берегов США усилился до урагана

РЕН ТВвчера в 08:51

В США создали прибор для мгновенного выявления коронавируса

Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия придумали особое миниатюрное устройство, которое в будущем может позволить моментально выявить заражение коронавирусом, сообщается в статье на сайте университета.
В США создали прибор для мгновенного выявления коронавируса
РИА Новостивчера в 15:17
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В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости21:48
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Уиттакер победил Тилла и стал претендентом на чемпионский пояс UFC

Австралийский боец смешанных единоборств (ММА) Роберт Уиттакер одержал победу над Дарреном Тиллом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходит на специально сооруженном "бойцовском острове" в Абу-Даби.
Газета.Ru23:39

Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений

"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ruвчера в 09:21
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Суд отказался расследовать причастность России к отравлению в Эймсбери

Высокий суд Лондона постановил, что дополнительное расследование причин смерти британки Дон Стерджес, умершей в 2018 году из-за отравления нервно-паралитическим веществом в английском городе Эймсбери, не будет затрагивать вопрос причастности российского государства к инциденту.
РБКвчера в 09:11
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.рувчера в 04:05
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Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известиявчера в 09:43
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