Ураган Лаура стал самой большой угрозой для нефтедобычи США за 15 лет
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Энергетические компании США продолжают подготовку к удару урагана Лаура. Они сокращают добычу нефти и приостанавливают работу нефтеперерабатывающих заводов вдоль побережья Техаса и Луизианы. Скорость сокращения добычи нефти приближается к уровню 2005 года во время урагана Катрина.В источнике
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