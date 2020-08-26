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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Ураган Лаура стал самой большой угрозой для нефтедобычи США за 15 лет

Энергетические компании США продолжают подготовку к удару урагана Лаура. Они сокращают добычу нефти и приостанавливают работу нефтеперерабатывающих заводов вдоль побережья Техаса и Луизианы. Скорость сокращения добычи нефти приближается к уровню 2005 года во время урагана Катрина.В источнике
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REGNUM

Спекулятивный рост цен на нефть иссякнет за неделю — эксперт

REGNUM05:16
Lenta.ru

Американская нефть оказалась перед самой серьезной за 15 лет угрозой

Lenta.ru04:43
Коммерсантъ

Ураган Лаура стал самой большой угрозой для нефтедобычи США за 15 лет

Коммерсантъ03:24
Газета.Ru

Ураган «Лаура» влияет на нефтяные цены

Газета.Ru08:54
Московский Комсомолец

Ураган Лаура поднял цены на нефть

Московский Комсомолец01:54
Известия

Штормовое предубеждение: как изменят ураганы в США нефтяные цены

Известиявчера в 13:14
Profinance.ru

Лаура вернула цены на нефть в область выше $46 за баррель

Profinance.ruвчера в 11:25

Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
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45-летняя Татьяна Навка спровоцировала слухи о третьей беременности

Татьяна Навка спровоцировала слухи о третьей беременности Источники из окружения Татьяны Навки, предпочитающие оставаться анонимными, подтвердили, что Татьяна Навка и Дмитрий Песков готовятся вновь стать родителями.
Вокруг ТВ05:26
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Пожарные остановили огонь на подступах к селу под Воронежем

В среду около 13:00 мск были обнаружены два очага возгорания в лесу Бобровского района Воронежской области, общая площадь пожара составляет 10 га, огонь подошел на расстояние 700 метров к селу Карандеевка, где расположены 22 жилых дома и проживают 70 человек.
ТАСС09:37

Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

По мнению кипрских юристов «Траста», связанные с Минцем фирмы предъявили многомиллионные требования к O1 Group, что защитить компанию от «подлинных» кредиторов: «Траста» (долг перед ним составляет $90 млн, следует из показателей O1 на 2019 год, представленных в материалах), Промсвязьбанка (более 6 млрд руб. в долларах и евро) и компании Rokiana Сергея Гордеева (около 3,7 млрд руб.).
РБК23:00
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Sony анонсировала смартфон Xperia 8 Lite

Смартфон Sony Xperia 8 Lite построен на однокристальной системе Snapdragon 630, оснащается 6-дюймовым ЖК-экраном Full HD+ с соотношением сторон 21:9. В основную камеру включены датчики изображения на 12 и 8 Мп, объективы с диафрагмой F/1,8 и F/2,4. Из рекламных тизеров ясно, что камера Xperia 8 Lite предоставит высококлассные фотографии с подчеркнутым объектом.
Anonsens03:20
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Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК08:59
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