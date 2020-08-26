Цена на Brent растет в связи с сокращением производства в США
Смотрите также
На западе Москвы при взрыве газа в доме пострадали четыре человека
Власти Москвы оставят в городе один троллейбусный маршрут
Онищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного года
Forbes составил рейтинг российских Instagram-блогеров
Мосгорсуд признал экс-полковника Захарченко склонным к побегу
В РФ предложено ввести ежегодную выплату на сборы детей в школу
В Кремле выступили против приклеивания ярлыков в ситуации с Навальным
Три человека погибли в ДТП с автобусом, ехавшим из Махачкалы в Москву
В России выявили 4676 случаев заражения коронавирусом за сутки
На Черноморском побережье Кубани продолжили тушение трех пожаров
Боевик ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии
В Минобороны заявили об устранении дедовщины в российской армии
Два человека погибли при стрельбе во время протестов в Висконсине
В Кремле оценили идею расширить полномочия Госсовета
На Украине разрешили использовать феминитивы для профессий
Степан Меньщиков из «Дома-2» стал отцом во второй раз
Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата
Фьючерс на нефть Brent на ноябрь повысился на 0.04%
В США из-за урагана «Лаура» эвакуируются сотни тысяч людей
В Кремле выступили против приклеивания ярлыков в ситуации с Навальным
В Минобороны заявили об устранении дедовщины в российской армии
«Барселона» подтвердила уход Месси из клуба
На Украине разрешили использовать феминитивы для профессий
Боевик ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии
Зеленский заявил о необходимости обсуждения вопроса возвращения Крыма
Красноярский край назван самым загрязнённым регионом РФ
На западе Москвы при взрыве газа в доме пострадали четыре человека
Forbes составил рейтинг российских Instagram-блогеров
Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата
По данным API, запасы нефти в США сократились на 4,5 миллиона баррелей до 507,5 миллиона за неделю, завершившуюся 21 августа, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 3,7 миллиона баррелей.В источнике
Подробнее о событии