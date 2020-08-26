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Finam.Ru
Finam.Ru

Цена на Brent растет в связи с сокращением производства в США

По данным API, запасы нефти в США сократились на 4,5 миллиона баррелей до 507,5 миллиона за неделю, завершившуюся 21 августа, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 3,7 миллиона баррелей.В источнике
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Спекулятивный рост цен на нефть иссякнет за неделю — эксперт

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Американская нефть оказалась перед самой серьезной за 15 лет угрозой

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Вероятен рост нефти марки Brent к $48/барр. и выше - Промсвязьбанк

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Котировки Brent вполне могут проверить на прочность поддержку на уровне $45,4

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Ураган Лаура поднял цены на нефть

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Объем текущего строительства жилья в России упал на 28%

Объем текущего строительства жилья в России составляет примерно 98 миллионов квадратных метров, что на 28% ниже аналогичного показателя прошлого года, сообщил в среду на конференции издательского дома "Коммерсант" в Москве замглавы Минстроя Никита Стасишин.
РИА Новости03:33

Мосгорсуд признал экс-полковника Захарченко склонным к побегу

В марте 2020 года Лефортовский районный суд Москвы отклонил иск защиты Захарченко к администрации СИЗО-2, которая признала Захарченко склонным к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов.
Известия05:58
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Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
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В России изменили правила надбавки за классное руководство

Надбавка в 5 тысяч рублей за классное руководство учителям будет отделена от зарплаты, эта выплата пойдет отдельно, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.
РИА Новости03:24
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Новый клип группы BTS установил рекорд в YouTube

Сеул, 26 августа 2020, 11:01 — REGNUM Видеоклип песни южнокорейского бойз-бенда BTS — Dynamite набрал 200 млн просмотров на видеохостинге YouTube за рекордно короткое время — 4 дня и 12 часов после публикации 21 августа.
REGNUM04:01
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