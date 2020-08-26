Цена на Brent растет в связи с сокращением производства в США
Смотрите также
Четыре человека пострадали при взрыве в жилом доме в Москве
Александр Поветкин победил Уайта в пятом раунде
Встреча советников глав государств «нормандского формата» отменена
В России за сутки выявлено 4676 новых случаев коронавируса
Три человека погибли в ДТП с автобусом, ехавшим из Махачкалы в Москву
Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса в порошковом виде
Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам
Состояние главы Amazon достигло $200 млрд
Танк «Армата» после модернизации могут оснастить пушкой 152-мм калибра
Фигуристка Татьяна Навка спровоцировала слухи о третьей беременности
В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии
В РФ предложено ввести ежегодную выплату на сборы детей в школу
Онищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного года
Цена нефти Brent превысила $46 впервые с 5 августа
Четыре человека пострадали при взрыве в жилом доме в Москве
«Барселона» подтвердила желание Месси уйти из команды
Онищенко предупредил о вспышках гриппа после начала учебного года
В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии
Красноярский край назван самым загрязнённым регионом РФ
Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными
Зеленский заявил о необходимости обсуждения вопроса возвращения Крыма
Республиканец заявил о риске смерти Байдена до инаугурации
Модернизированный вертолет Ми-28НМ испытали ракетным обстрелом
По данным API, запасы нефти в США сократились на 4,5 миллиона баррелей до 507,5 миллиона за неделю, завершившуюся 21 августа, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 3,7 миллиона баррелей.В источнике
Подробнее о событии