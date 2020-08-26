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Finam.Ru
Finam.Ru

Цена на Brent растет в связи с сокращением производства в США

По данным API, запасы нефти в США сократились на 4,5 миллиона баррелей до 507,5 миллиона за неделю, завершившуюся 21 августа, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 3,7 миллиона баррелей.В источнике
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Известия

Штормовое предубеждение: как изменят ураганы в США нефтяные цены

Известиявчера в 13:14
Коммерсантъ

Ураган Лаура стал самой большой угрозой для нефтедобычи США за 15 лет

Коммерсантъ03:24
Накануне.Ru

Ураган Лаура остановил 84% добычи нефти в Мексиканском заливе – стоимость барреля растет

Накануне.Ru01:56
Московский Комсомолец

Ураган Лаура поднял цены на нефть

Московский Комсомолец01:54
REGNUM

Цены на нефть повысил ураган «Лаура»

REGNUM01:15
Финмаркет

Вероятен рост нефти марки Brent к $48/барр. и выше - Промсвязьбанк

Финмаркет03:47
Profinance.ru

Лаура вернула цены на нефть в область выше $46 за баррель

Profinance.ruвчера в 11:25

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Феминитивы узаконили на Украине

Использование феминитивов в кадровой документации разрешили на Украине, соответствующий пункт появился в приказе министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.
Газета.Ru02:46
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ЦБ выявил случаи передачи долгов коллекторам без согласия заемщиков

«По результатам поведенческого надзора регулятор выявил случаи, когда заемщики не имели выбора или не могли повлиять на условие договора, позволяющее запретить уступку прав (требований) третьим лицам, несмотря на то что такое право предоставлено Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ», - говорится в сообщении ЦБ.
Rambler News Service24 августа в 09:56
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Число сделок на первичном рынке жилья Москвы в июле уменьшилось на 9%

Более 5,1 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) зарегистрировано на рынке жилой недвижимости Москвы в июле текущего года, падение по сравнению с июлем 2019 года составило 9%. Об этом в среду сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
ТАСС03:04
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«Сочи» обыграл «Тамбов» и поднялся на второе место в чемпионате России

"Сочи" одержал третью победу кряду и с 11 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, а "Тамбов", потерпевший четвертое поражение в последних пяти играх, расположился на 14-й строчке, имея в активе три очка.
Вести.Ruвчера в 13:35

В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов, выступая на круглом столе в рамках форума «Армия-2020», заявил об искоренении дедовщины и «казарменного хулиганства» в российских Вооруженных силах.
Известия03:04
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Минздрав рассказал, когда в Россию придет вторая волна COVID-19

Заместитель директора Всемирной организации здравоохранения Раньери Герра в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что увеличение числа заболевших было ожидаемо, но всё еще есть шанс избежать полноценной второй волны.
НГС.Кемерово21:00
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