Общество

RT на русскомRT на русскомУраган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой категории

Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до максимальной, пятой категории, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
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Волны, которые вызваны "Лоренцо", могут затронуть части северо-восточного побережья Южной Америки и часть Наветренных Антильских островов, сообщает
 Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
Реальное время26 сентября в 18:59

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Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до пятой категории

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