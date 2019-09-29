Общество
RT на русскомУраган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой категории
Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до максимальной, пятой категории, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
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Волны, которые вызваны "Лоренцо", могут затронуть части северо-восточного побережья Южной Америки и часть Наветренных Антильских островов, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).Реальное время26 сентября в 18:59
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Движущийся к Азорским островам ураган «Лоренцо» усилился до максимальной категории
Экономика сегодня00:37
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 03:28, Вашингтон
Политика
Немецкие СМИ обвинили Зеленского в оскорблении правительства Меркель
Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский сказал, что канцлер Германии Ангела Меркель оказывает недостаточную поддержку украинской стороне.
Газета.Ru 03:09
Общество
В Минздраве назвали полезные для сердца продукты
Газета.Ru вчера в 21:46
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России в мире
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Армия и оружие
В Черном море спасли экипаж «затонувшей» подлодки
На Черноморском флоте прошли учения по поиску и спасению экипажа аварийной подводной лодки.
Российская газета 26 сентября в 05:08
Футбол
18 футболистов ЦСКА отправились на матч с «Уралом»
Матч «Урал» — ЦСКА состоится на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало игры — в 11:30 по московскому времени.
Sport24.ru вчера в 08:49
Политика
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК вчера в 16:17
Политика
Криклий озвучил потери украинских портов после ухода Крыма
Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что общие потери украинских портов после начала событий 2014 года уже составили более 6 млрд. гривен.
Новостной фронт вчера в 20:35
Футбол
Аршавин: Кокорин и Мамаев год доширак ели, а за ними очередь
«Вы представляете, они целый год ели доширак, печеньки, час в день гуляли, а другие тренировались год – и за ними реально очередь, борются за людей, которые вышли из тюрьмы», – заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».
Нева Спорт вчера в 14:21
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Футбол
Смолов: никого не хотел обидеть словами в перерыве матча с «Зенитом»
RT на русском вчера в 16:32
Кино
Минкультуры поддерживает выдвижение фильма «Дылда» на «Оскар»
ТАСС 26 сентября в 10:41
Единоборства
Bellator 228: Мусаси победил Мачиду раздельным решением судей
В главном бою вечера Гегард Мусаси одолел Лиото Мачиду раздельным решением судей (28-29, 29-28, 30-27).
Sports.ru 02:15
Здоровье
Геронтолог рассказал, как замедлить старение
Вечерняя Москва 26 сентября в 06:33
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
Политика
Кремль высказался об угрозе рассекречивания бесед Путина и Трампа
Разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока останутся под грифом «секретно», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 27 сентября в 05:41
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Армия и оружие
Раскрыт материал российского гиперзвукового «Циркона»
Перспективная гиперзвуковая ракета «Циркон» будет изготовлена из углерод-углеродного конструкционного материала типа КИМФ, который обеспечит теплозащиту оружия, пишет Avia.pro.
Lenta.ru вчера в 12:58
Гаджеты
Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha
Компания Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку самого дорого смартфона Mi Mix Alpha, представленного 24 сентября.
UfacityNews.ru вчера в 16:23
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Путешествия
Немецкий турист рассказал о своих впечатлениях о России
Немецкий турист Мартин Крик, совершивший путешествие на велосипеде от Санкт-Петербурга до Москвы, рассказал о своих впечатлениях от пребывания в России.
РИА Новости вчера в 22:10
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 27 сентября в 11:35
Политика
К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН
Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.
Комсомольская правда вчера в 01:54
Политика
В Австрии проходят досрочные парламентские выборы
В Австрии 29 сентября проходят досрочные парламентские выборы после скандала с бывшим вице-канцлером Кристианом Штрахе, который привел к роспуску правительства и отставке канцлера Себастьяна Курца.
Коммерсантъ 02:54
Армия и оружие
Авианосец США попал в «ловушку» КНР в Южно-Китайском море
Авианосец военно-морских сил (ВМС) США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) оказался в «ловушке» КНР в Южно-Китайском море по пути в Манилу (Филиппины).
Известия вчера в 22:54
Театры
Умер великий режиссер Марк Захаров
Sputnik Латвия вчера в 05:59
Музыка
The Beatles опубликовали новый клип к 50-летию альбома Abbey Road
К 50-летию альбома Abbey Road The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона «Here Comes The Sun», который был опубликован на YouTube.
Профиль 27 сентября в 15:52
Общество
В Москве на проспекте Сахарова пройдет митинг «Отпускай» в поддержку фигурантов «московского дела»
Активисты требуют прекращения дел и освобождения всех задержанных на несогласованных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму в июле и августе.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Технологии
Названы способы защиты sim-карты от мошенников
Специалисты Роскачества подготовили рекомендации, которые должны помочь россиянам защититься от мошенничества при выполнении разных операций с sim-картами.
Москва 24 26 сентября в 07:17
Общество
В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото
В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.
REGNUM 27 сентября в 00:07