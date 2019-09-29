Общество
RT на русскомУраган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой категории
Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до максимальной, пятой категории, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
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Волны, которые вызваны "Лоренцо", могут затронуть части северо-восточного побережья Южной Америки и часть Наветренных Антильских островов, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).Реальное время26 сентября в 18:59
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Движущийся к Азорским островам ураган «Лоренцо» усилился до максимальной категории
Экономика сегодня00:37
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В Москве неизвестные надругались над гражданкой Германии.
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Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
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Полузащитник лондонского "Челси" Кристиан Пулишич расстроен отсутствием постоянной игровой практики в клубе.
Газета.Ru вчера в 17:21
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Происшествия
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В Саудовской Аравии в городе Джидда был убит телохранитель короля генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем, сообщает Bloomberg .
Коммерсантъ 04:35
Политика
Скончался первый президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Крыма Юрий Мешков, который в августе перенес инсульт, сегодня скончался.
Российская газета 06:32
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В исследовании сказано, что в стране 60 процентов представителей поколения Z, то есть родившихся после 1995 года юношей и девушек, считают поездки важнейшей статьей своих расходов.
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Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны
Вашингтон развязал против Тегерана кибервойну, заявил в интервью NBC глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
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Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Единоборства
Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением
28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.
Allboxing.ru 01:46
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«Не наш»: украинский певец рассказал о принадлежности Крыма
Украинский исполнитель Олег Винник высказался о принадлежности Крымского полуострова.
Газета.Ru 04:16
Автоспорт
Ротенберг не исключил появления российской команды в «Формуле-1»
Основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг не исключил возможности создания российской команды в "Формуле-1", отметив, что это требует финансовых расходов.
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Автоспорт
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Тайский пилот «Ред Булла» Александр Албон будет стартовать с пит-лейна на «Гран-при России» из-за замены днища болида, информирует сайт Международной автомобильной федерации (FIA).
Спорт-Экспресс 06:05
Наука
Последствия экологической катастрофы смоделировали на рачках
Российские и немецкие ученые провели сравнительное исследование рачков-бокоплавов, живущих только в Байкале, и рачков, населяющих другие водоемы.
Газета.Ru 27 сентября в 04:38
Политика
Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.
RT на русском 06:09
Общество
В России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
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Bloomberg узнал о тайной встрече ученых с предполагаемой дочерью Путина по поводу редактирования ДНК
Ведущие российские генетики и чиновники здравоохранения тайно встречались с предполагаемой старшей дочерью президента Владимира Путина, эндокринологом Марией Воронцовой, чтобы высказать ей аргументы за и против редактирования ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, присутствовавших на мероприятии.
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Общество
На Урале тренера по кикбоксингу уволили из-за эротических фото
В Магнитогорске детского тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко уволили из-за откровенных фотографий из прошлого.
Газета.Ru 03:43
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Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
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Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М»
28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".
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Происшествия
Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета вчера в 05:50
Футбол
Дом Каземиро ограбили во время матча с «Атлетико»
Дом полузащитника «Реала» Каземиро был ограблен неизвестными ворами. В это время футболист принимал участие в мадридском дерби с «Атлетико».
Еженедельник Футбол 06:32
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
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