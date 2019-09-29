с чего всё началось

Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до максимальной, пятой категории, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой категории

Армия и оружие Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.

Футбол Пулишич расстроен из-за отсутствия игровой практики Полузащитник лондонского "Челси" Кристиан Пулишич расстроен отсутствием постоянной игровой практики в клубе.

Политика Украинских журналистов возмутило поведение пресс-секретаря Зеленского Ранее в программе «Схема» на украинском ТВ рассказали, как пресс-секретарь президента Юлия Мендель препятствовала журналисту Сергею Андрушку задать вопрос Владимиру Зеленскому.

Происшествия В Москве при падении автомобиля в реку погибли два человека В результате падения автомобиля в Москву-реку в районе Коломенской набережной погибли два человека.

Единоборства В Bellator состоялся самый быстрый нокаут в истории На туринре Bellator 228 произошел самый быстрый в истории организации нокаут.

Происшествия В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля В Саудовской Аравии в городе Джидда был убит телохранитель короля генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем, сообщает Bloomberg .

Политика Скончался первый президент Крыма Юрий Мешков Бывший президент Крыма Юрий Мешков, который в августе перенес инсульт, сегодня скончался.

Общество Российская молодежь отказалась экономить на путешествиях В исследовании сказано, что в стране 60 процентов представителей поколения Z, то есть родившихся после 1995 года юношей и девушек, считают поездки важнейшей статьей своих расходов.

Политика Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны Вашингтон развязал против Тегерана кибервойну, заявил в интервью NBC глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Общество Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях «Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.

Единоборства Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением 28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.

Автоспорт Ротенберг не исключил появления российской команды в «Формуле-1» Основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг не исключил возможности создания российской команды в "Формуле-1", отметив, что это требует финансовых расходов.

Автоспорт Албон будет стартовать с пит-лейна в Сочи Тайский пилот «Ред Булла» Александр Албон будет стартовать с пит-лейна на «Гран-при России» из-за замены днища болида, информирует сайт Международной автомобильной федерации (FIA).

Наука Последствия экологической катастрофы смоделировали на рачках Российские и немецкие ученые провели сравнительное исследование рачков-бокоплавов, живущих только в Байкале, и рачков, населяющих другие водоемы.

Политика Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Общество В России изменился список документов для приема на работу С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.

Политика Bloomberg узнал о тайной встрече ученых с предполагаемой дочерью Путина по поводу редактирования ДНК Ведущие российские генетики и чиновники здравоохранения тайно встречались с предполагаемой старшей дочерью президента Владимира Путина, эндокринологом Марией Воронцовой, чтобы высказать ей аргументы за и против редактирования ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, присутствовавших на мероприятии.

Общество На Урале тренера по кикбоксингу уволили из-за эротических фото В Магнитогорске детского тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко уволили из-за откровенных фотографий из прошлого.

Гаджеты Опубликован рейтинг лучших смартфонов Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.

Музыка Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М» 28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".

Происшествия Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.

Футбол Дом Каземиро ограбили во время матча с «Атлетико» Дом полузащитника «Реала» Каземиро был ограблен неизвестными ворами. В это время футболист принимал участие в мадридском дерби с «Атлетико».