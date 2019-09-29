с чего всё началось

Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до максимальной, пятой категории, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой категории

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